В столице России проходит XX "Транспортная неделя", в рамках которой представлены последние новинки отрасли.

Сейчас идет работа над первой линией высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, которая соединит шесть российских регионов. Следующая на очереди магистраль Москва - Минск. С ее открытием время в пути между двумя столицами составит меньше трех часов.

Андрей Никитин, вице-премьер России: "Это первая магистраль со скоростью до 400 км/ч на колее 15/20. Колея 15/20 работает не только в России. Еще есть ряд стран, которые в этой колее находятся, и с этими странами, в частности с Республикой Беларусь, мы обсуждаем проекты развития высокоскоростных магистралей, следующих после Москва - Санкт-Петербург. С белорусами у нас подписан меморандум о начале этой работы. Сегодня обсуждаются общие стандарты, общие технологические подходы, нормативные развилки. Эту работу РЖД ведет совместно с Минтрансом. Специалисты российских и белорусских железных дорог еженедельно встречаются и обсуждают конкретные параметры совместного проекта высокоскоростной магистрали".

Еще один проект - запуск дополнительного скоростного поезда "Ласточка" между Минском и Москвой. Сейчас ежедневно курсируют три состава: утренний и два дневных. Но из-за высокого спроса планируют запустить еще четвертый - ночной.