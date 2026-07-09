Беларусь и Узбекистан делают ставку на кооперацию: цель - минимум 2 млрд долларов к 2030 году

Беларусь и Узбекистан делают ставку не только на рост взаимной торговли, но и на долгосрочные совместные проекты. Промышленная кооперация, развитие логистики, сотрудничество в аграрной сфере - именно эти направления должны стать основой для достижения новых экономических целей и укрепления стратегического партнерства двух государств.

Виктор Саевич, экономист, преподаватель Белорусского государственного экономического университета:

"Товарооборот между двумя республиками за 2025 год достиг практически 1 млрд долларов и вырос на 25 %. Это очень хороший показатель. Но к 2030 году стоит задача уже достичь 2 млрд долларов - это необходимый минимум. Потенциал сотрудничества Беларуси и Узбекистана огромный. Узбекистан - это большая страна. По населению первая страна Центральной Азии. Там проживает 40 млн человек. Это большой рынок сбыта".

Елена Клишевич, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень. Увеличение товарооборота до 2 млрд долларов к 2030 году - задача непростая, но абсолютно реалистичная. Речь идет о кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и логистике, что позволит создать новые рабочие места. Принцип взаимовыгодного сотрудничества здесь является фундаментом. Наши страны демонстрируют, что надежное партнерство важнее сиюминутной конъюнктуры".

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