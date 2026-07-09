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Беларусь и Узбекистан делают ставку на кооперацию: цель - минимум 2 млрд долларов к 2030 году

Беларусь и Узбекистан делают ставку не только на рост взаимной торговли, но и на долгосрочные совместные проекты. Промышленная кооперация, развитие логистики, сотрудничество в аграрной сфере - именно эти направления должны стать основой для достижения новых экономических целей и укрепления стратегического партнерства двух государств.

Виктор Саевич, экономист, преподаватель Белорусского государственного экономического университета

Виктор Саевич, экономист, преподаватель Белорусского государственного экономического университета:

"Товарооборот между двумя республиками за 2025 год достиг практически 1 млрд долларов и вырос на 25 %. Это очень хороший показатель. Но к 2030 году стоит задача уже достичь 2 млрд долларов - это необходимый минимум. Потенциал сотрудничества Беларуси и Узбекистана огромный. Узбекистан - это большая страна. По населению первая страна Центральной Азии. Там проживает 40 млн человек. Это большой рынок сбыта".

Елена Клишевич, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Елена Клишевич, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень. Увеличение товарооборота до 2 млрд долларов к 2030 году - задача непростая, но абсолютно реалистичная. Речь идет о кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и логистике, что позволит создать новые рабочие места. Принцип взаимовыгодного сотрудничества здесь является фундаментом. Наши страны демонстрируют, что надежное партнерство важнее сиюминутной конъюнктуры".

Фото БЕЛТА

Разделы:

Общество

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