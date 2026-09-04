Беларусь и Вьетнам обсудили взаимодействие в сфере безопасности

4 сентября состоялась встреча госсекретаря Совбеза Беларуси с замминистра общественной безопасности Вьетнама. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной обстановки. Сегодня важно придерживаться принципа всеобщей, равной и неделимой безопасности на основе взаимного доверия и уважения с учетом интересов друг друга.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси: "Состоялись экспертные встречи рабочих групп Государственного секретариата Совета безопасности и Министерства общественной безопасности Вьетнама. Обсужден широкий спектр вопросов, прежде всего по безопасности. Дана оценка современным вызовам, угрозам, миграционной повестке, киберугрозам, торговле людьми, распространению оружия. То есть очень широкий спектр вопросов. Обсуждены вопросы обмена опытом, рассмотрены вопросы обучения наших представителей в высших учебных заведениях Вьетнама. Также мы сделали приглашение: у нас создана широкая школа, база различных направлений - Академия национальной безопасности, Академия МВД, Университет гражданской защиты, - где мы могли бы обучать вьетнамских товарищей. Рассмотрен проект нового плана работы на 2027-2029 годы".

Как отметили на встрече, сотрудничество необходимо развивать с упором на практическую составляющую. И сегодня же состоялись консультации совместной рабочей группы Госсекретариата Совбеза и Министерства общественной безопасности Вьетнама. По итогам подписан протокол в сфере безопасности.