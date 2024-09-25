Беларусь и Зимбабве развивают сотрудничество в сфере образования

Беларусь активно развивает африканский вектор сотрудничества. В Минске работает представительная делегация из Зимбабве во главе с главным помощником Президента Мартином Рушвайя.

Гости уже познакомились с городом и историей страны, пообщались с руководством Администрации Президента Беларуси, посетили ряд крупных производственных флагманов, встретились со студентами и руководством Академии управления. Цель встречи - установить контакты в сфере образования.

Мартин Рушвайя, главный помощник Президента - глава Администрации Президента Зимбабве:

"Сфера государственного управления чрезвычайно важна. И развиваться, и обучаться в этой сфере тоже важно. Поэтому мы с удовольствием воспользуемся данной возможностью и направим в Беларусь двух представителей правительства, двух чиновников, на обучение в рамках образовательной программы. Мы будем делать все, чтобы развивать наше сотрудничество".