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Беларусь и Зимбабве развивают сотрудничество в сфере образования
Беларусь активно развивает африканский вектор сотрудничества. В Минске работает представительная делегация из Зимбабве во главе с главным помощником Президента Мартином Рушвайя.
Гости уже познакомились с городом и историей страны, пообщались с руководством Администрации Президента Беларуси, посетили ряд крупных производственных флагманов, встретились со студентами и руководством Академии управления. Цель встречи - установить контакты в сфере образования.
Мартин Рушвайя, главный помощник Президента - глава Администрации Президента Зимбабве:
"Сфера государственного управления чрезвычайно важна. И развиваться, и обучаться в этой сфере тоже важно. Поэтому мы с удовольствием воспользуемся данной возможностью и направим в Беларусь двух представителей правительства, двух чиновников, на обучение в рамках образовательной программы. Мы будем делать все, чтобы развивать наше сотрудничество".
Связи Беларуси и Зимбабве уже налажены в сфере промышленности, медицины и сельского хозяйства. Также будут созданы совместные образовательные программы с целью повышения квалификации специалистов и их переподготовки.
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