Беларусь - комфортное для жизни государство, поэтому большинство не планирует переезжать из страны

Беларусь - комфортное для жизни и экономически устойчивое государство, поэтому большинство не планирует и не хочет переезжать из страны. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования. Мнение эксперта.

Валентин Стариченок, заведующий центром политологии Института социологии НАН Беларуси:

"Действительно, опрос установил, что всего лишь 2 % белорусов хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу. Люди понимают, что они лишатся ряда социальных благ, которые гарантирует нам наше государство в рамках социальной политики, в рамках модели социального государства, которая у нас выстроена. И, наверное, следует здесь сказать, что те, кто уже хотел уехать, за последние годы действительно все уехали. И они же, когда приехали за рубеж, наверняка делятся своими впечатлениями с родственниками, с друзьями и рассказывают, что там далеко не радужно жить, как рисуют нам западные средства массовой информации. Мы предпочитаем, конечно же, жить в родной стране, как народ, который ассоциируется со словом "тутэйшыя". И мы очень сильно привязаны именно к родному краю, к нашей любимой Беларуси".