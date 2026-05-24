"Беларусь меня очень впечатлила" - как звучит белорусское гостеприимство на разных языках мира

Комфортные города, безопасность, предсказуемость в хорошем смысле слова - это Беларусь. Жители страны привыкли к чистым улицам, работающей инфраструктуре и прозрачным правилам жизни, для них все вышеперечисленное - норма.

Многие граждане других стран тоже выбирают Синеокую для жизни и бизнеса.

"Проспекты очень просторные, со сталинками. Мне самой они безумно нравятся. И мне их мама очень рекламировала", - делится впечатлениями гостья Беларуси.

"Я просто поражен именно чистотой, красотой. Нет ничего лишнего", - высказал мнение мужчина.

А вот еще впечатление о Минске одной из гостей: "Никогда не видела город, который соединяет серьезность, статность столицы, как Москва, но в то же время ощущается размеренность у душа, как в Питере, Нижнем. Минск нас поразил".

Такие видео заполонили соцсети. Гости Синеокой отмечают ее чистоту, вкусную еду, доступные цены, в том числе и на жилье. Россияне массово переезжают в Беларусь и активно скупают жилье в Минске. Вообще многие, кто хоть раз приехал к нам на выходные, остаются жить.

Инна Андриянова вместе с мужем Клаусом, который сейчас на пенсии, переехали из Германии в Брест, купили квартиру и счастливо живут в ней уже 2 года.

Съемочную группу "Первого информационного" супруги угостили пирогом, который Клаус испек сам по бабушкиному рецепту из натуральных продуктов. В Беларуси, говорит, они вкуснее.

"В основном в Европе сейчас биопродукты. Если сравнивать белорусские и европейские, то, конечно, здесь продукты чище, вкуснее и цена на них в разы меньше, ниже, чем в Германии. И здесь чувствуется вкус продуктов", - высказал мнение мужчина.

"С 2015 года много денег тратится на мигрантов, - рассказала о жизни в Германии Инна Андриянова. - Сначала афганцы, сирийцы приезжали, потом украинцы. И, соответственно, они же все получают деньги. Для них бесплатная медицина и у них бесплатное жилье. И если раньше можно было выбрать, где жить, ту же аренду жилья в каком-нибудь районе, то сейчас не хватает жилья совершенно".

Клаусу очень нравится Беларусь. "Спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, что мы здесь, - говорит он. - Это очень красивая страна".

Окан Полат с первого взгляда влюбился и в Беларусь, и в свою будущую жену. В июле будет 10 лет, как он переехал из Турции и живет здесь.

"Беларусь неожиданно меня очень впечатлила. Здесь все люди доброжелательные. Никогда я не чувствовал, что ко мне относились как к чужому", - признается мужчина.

У Окана и Анастасии трое детей. Кстати, сын учится в патриотическом классе. Окану сразу начали импонировать традиционные белорусские ценности. И это особое понимание своего.

"Я в новостях смотрел, как наш Президент зашел в Мak.by, увидел, что там написано "американо", и спросил: "Почему американо? Напишите наше - "кава". Мне это так понравилось!" - признается Окан Полат.

Мужчина говорит, что всегда гордился Беларусью и ее Президентом - сильным, мощным лидером.

"Я очень признателен Президенту Беларуси. Он знает, что делает. За оказанное доверие я ему очень благодарен. И хотелось бы его вживую увидеть и сказать ему: "Мы Вас шчыра любім", - говорит Окан Полат, турок по происхождению, но белорус по менталитету.

Насер Аль Али из поколения переселенцев в Беларусь, бежавших от сирийского конфликта. 15 лет назад, когда он приехал в страну, ключевым вопросом для него было, сможет ли он здесь вести дела. Надо понимать, что уже тогда Беларусь стали рассматривать как страну для стабильного бизнеса те, кто умел этот бизнес делать.

Ресторан в самом центре Минска Насер открыл 5 лет назад. В заведении, кстати, сочетают несколько кухонь сразу: здесь и узбекская, и сирийская. На вопрос, выгодно ли строить бизнес в Беларуси, мужчина ответил так: "Когда вы работаете честно, то это всегда выгодно. Бизнес в Беларуси можно строить, но надо трудиться, тогда все будет хорошо".

Свое продолжение в Беларуси каждый из этих героев видит по-разному, но одинаково любит то место, в котором живет. Это их осознанный выбор, которому они рады, и со стороны белорусов это взаимно.