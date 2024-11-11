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Беларусь - мировой лидер по количеству проведенных операций по пересадке органов и тканей
Компетенции и технологии, которые сегодня доступны белорусским врачам, позволяют расширять возможности оказания высокотехнологичной помощи. С открытием блока трансплантации костного мозга в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в Беларусь пришли технологии по неродственной трансплантации костного мозга и клеточной терапии. Сегодня в белорусском реестре доноров стволовой клетки около 100 тыс. человек. Донорами не всегда становятся белорусские граждане. Курьеры доставляют материал из разных стран. Мероприятие не из дешевых, но затраты на себя берет государство. В год белорусские врачи выполняют около 3,5 тыс. пересадок костного мозга и стволовых клеток.
Беларусь не только региональный, но и мировой лидер по количеству проведенных операций по пересадке органов и тканей. В год это около тысячи трансплантаций, где весомая часть приходится на почки. Кроме того, наша страна в десятке мирового рейтинга по количеству эффективных доноров на миллион человек.
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