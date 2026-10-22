Краткий пересказ от ИИ

Узнают нашу страну в мире и по качественному продовольствию. Беларусь - один из лидеров по самообеспечению молоком: производим в три с лишним раза больше, чем потребляем.

В чем секрет? Этим вопросом сегодня задаются многие зарубежные партнеры. Ответ искали на площадке международного форума "Беларусь молочная", где своими наработками делились специалисты, эксперты и производители.

Молочная отрасль - устойчивый драйвер роста экономики

Из года в год журналисты, опрашивая прохожих на улицах, слышат один и тот же ответ на вопрос о предпочтениях в еде. Чаще всего люди единодушно называют отечественную молочку. Особенно приятно слышать это от иностранцев, чьим вкусам угодить порой непросто. Но качество решает многое. Наши сыры, сгущенка, сметана и творог поставляются далеко за пределы страны, в 69 государств мира.

Расим Исмаилов, председатель белорусской части Белорусско-Саудовского делового совета:

"Если посмотреть на последний период, то приблизительно 53-54 % экспортированной продукции из Беларуси в Саудовскую Аравию составили именно молочные товары. В этой стране действуют достаточно строгие требования к аккредитации поставщиков. Белорусские компании этот барьер успешно преодолевают: уже 40 наших предприятий имеют необходимый доступ. Это отличный задел на будущее. Мы только что вернулись оттуда, и, несмотря на внешние события, новости позитивные. Саудовская Аравия ждет нашу продукцию, поскольку в этом государстве обращают внимание прежде всего на качество".

Курс на экспорт: Беларусь поставляет молочную продукцию в 69 стран мира

Сегодня активно развивается и азиатский вектор. Хороший пример - Китай, куда только за 2027 год поставки увеличились на 18 %. К слову, буквально месяц назад в Поднебесной дали старт совместному предприятию по выпуску молочной продукции. Наша страна знает, как использовать каждый литр с толком, и этому хотят учиться другие.

Людмила Маницкая, председатель совета - директор Молочного союза России:

"За первое полугодие производство молока у нас снизилось на 1 %, в то время как у Республики Беларусь прибавилось на 3 %. В прошлом году у нас отмечался рост на 2 %, а в Беларуси - на 5,3 %. Прекрасно понимаю, кто для кого сегодня должен быть примером. Нужно чаще ездить на белорусские заводы и фермы, перенимать опыт и спрашивать коллег, как им это удается".

Стратегическая цель: 10,5 млн т молока к 2030 году

Чтобы белорусские молочные реки текли стабильно, отрасль необходимо модернизировать и внедрять новейшие технологии. Стратегическая задача - к 2030 году достичь объема производства в 10,5 млн т молока. Пока эта цифра превышает 9 млн т. За счет чего планируется наращивать объемы?

Игорь Дорофейчик, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы сохраняем поголовье на текущем уровне и качественно улучшаем условия его содержания. Точное количество комплексов, которые введутся в эксплуатацию, мы узнаем по окончании года. Сейчас согласно двум нормативно-правовым актам в стадии строительства находятся 60 объектов, на 38 из них работы уже активно ведутся. Если говорить о введенных комплексах, то по проектам на сегодняшний день запущено уже порядка 30".

О современном содержании скота не раз говорил и глава государства: корова должна содержаться в нормальных условиях и сбалансированно питаться. Это вопрос и нашего здоровья. Ведь когда качественного сырья вдоволь, можно смелее расширять линейки продукции и пробовать новые форматы.

Как сообщил ведущий специалист по развитию бизнеса профильной компании Сергей Красоцкий, помимо высокобелковых товаров серьезным трендом становятся продукты с клетчаткой. Другим важным вектором развития всей молочной отрасли он назвал персонализированную продукцию. Эксперт пояснил, что такие изделия обладают особыми функциями и употребляются не просто для насыщения, а, например, для улучшения внешнего вида, состояния кожи, волос и ногтей.

За привычной полкой в магазине стоит четко выстроенная система: от современных комплексов до прилавка. И пока она работает слаженно, молоко остается для Беларуси не просто продуктом, а конвертируемой валютой, репутацией и поводом для гордости.