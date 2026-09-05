Беларусь на Московской международной книжной ярмарке представила издания о ВОВ

Беллетристика, научная фантастика и серьезная политическая публицистика - литература на любой вкус представлена на 39-й Московской международной книжной ярмарке, которая в эти дни проходит в столице России.

Московская международная книжная ярмарка - это всегда крупное культурное событие. В 2026 году участвуют сотни издательств из России, Китая, Турции, Ирана, Саудовской Аравии и, конечно, Беларуси. Представлено много совместных союзных проектов, которые в первую очередь связаны с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Сохранение исторической правды

Книга "От Московской битвы до операции "Багратион" - совместная работа белорусских и российских авторов.

Это документальный экскурс в историю дивизий народного ополчения. Так называли отряды добровольцев, которые состояли из гражданского населения. Создавались летом 1941 года для помощи Красной армии. В Москве было сформировано 16 дивизий, 8 из которых участвовали в освобождении Беларуси. И в книге через фотографии, архивные документы и воспоминания участников рассказан боевой путь народных ополченцев от Москвы до Минска.

Петр Павленко, гендиректор АНО "Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны", редактор издательства "Планета" (Россия): "8 дивизий участвовало в освобождении Беларуси, начиная с операции "Багратион" и далее. Из этих восьми дивизий народного ополчения 4 дивизии участвовали в освобождении городов Беларуси, и им были присвоены почетные наименования Городокская, Брестская, Бобруйская и Лиозненско-Витебская дивизии, кроме своих штатных наименований. В книге использовались материалы из музеев народного ополчения, в Москве таких более 30. В Беларуси по всему пути, где шли дивизии народного ополчения, были созданы музеи. Оттуда использовались фотографии, военные документы, и на основании этих документов и создавались эти книги".

Книга о восстановлении Минска

"Город, рожденный заново" - это уже послевоенная история. Известный белорусский архитектор Игорь Духан рассказывает и показывает, как восстанавливали практически полностью разрушенный Минск. В 1945 году была создан группа, состоявшая из белорусских и московских архитекторов, которые дали столице Беларуси вторую жизнь.

Сергей Моисеев, председатель совета директоров ОАО "Подольская фабрика офсетной печати" (Россия): "Книга очень интересная, содержит интересные исторические вещи. Книга представляет большой читательский интерес не только с точки зрения профессиональной архитектуры, а именно с точки зрения нашей повседневной жизни. Здесь подняты все архитектурные технические разработки, как восстанавливали Минск: где можно было восстановить на старой базе - это делалось, где нельзя - сносилось и строилось заново. По сути это был генплан восстановления Минска".

Презентация книги "Россия и Беларусь. История многовекового братства"

В рамках выставки состоялась презентация книги "Россия и Беларусь. История многовекового братства". Она в первую очередь рассчитана на юных читателей. Посредством ярких картинок и понятных текстов рассказана история двух стран - от славянских племен, которые жили на территории Древней Руси и белорусских земель, до образования Союзного государства.

Московская книжная ярмарка - это еще и встречи с известными журналистами, писателями и непосредственными авторами книг. Это мастер-классы по литературе и лекции о современной публицистике. И судя по количеству участников и посетителей, бумажная книга сегодня достойный конкурент электронным гаджетам.