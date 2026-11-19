Белорусская делегация принимает участие в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, которая 19-20 ноября проходит в Туркменбаши.

Вопросы региональной безопасности, а также противодействия современным вызовам ключевые в повестке заседания постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству. По инициативе Беларуси рассмотрен вопрос в поддержку разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Коллеги высказываются о своевременности данной инициативы, которая позволит создать политические и правовые рамки для формирования справедливой и устойчивой системы евразийской безопасности на принципах суверенного равенства государств, неделимости безопасности и уважения многообразия путей развития".

На площадке МПА СНГ в рамках заседания по правовым вопросам говорили также и об инициативах и значении белорусских правовых подходов для Содружества - от цифровых платформ до банковского дела.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Рассматривались 11 вопросов по разным направлениям и некие проекты модельных законов: проект модельного закона о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования (в Беларуси уже накоплен опыт), также проект модельного закона о цифровых платформах. То, что мы услышали на площадке постоянной комиссии, свидетельствует о том, что белорусский опыт используется".

Участие в Межпарламентской Ассамблее стран СНГ принимают делегации девяти государств. В 2026 году Туркменистан председательствует в Содружестве Независимых Государств.