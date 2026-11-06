Беларусь направила детским больницам Кубы лекарства и сухое молоко

Беларусь передала Кубе крупную партию гуманитарной помощи, включающую около 70 тыс. упаковок лекарственных препаратов и 30 т сухого молока. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Виталий Борчук.



Гуманитарный груз предназначен для Детской клинической больнице и Центру детской кардиологии William Soler.

Кубинская сторона выразила глубокую признательность братской Беларуси за данный жест солидарности, отметив важность и своевременность в условиях непростой социально-экономической ситуации на Кубе и острой необходимости оказания помощи детям с заболеваниями.