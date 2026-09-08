Беларусь направит гуманитарную помощь Венесуэле после сильных землетрясений

Совет министров Беларуси с согласия главы государства Александра Лукашенко принял решение о выделении гуманитарной помощи Венесуэле на сумму в 1 млн рублей.

На этот шаг Беларусь пошла с целью помочь Боливарианской Республике преодолеть последствия разрушительных землетрясений, которые случились 24 июня.

В постановлении, подписанном премьер-министром, говорится, что в состав гуманитарного груза включат имущество для обеспечения жизнедеятельности, мотопомпы, компрессорную станцию, а также 12 т медицинской продукции.

Венесуэла до сих пор занята поисками жертв землетрясения. По официальным данным, погибли 6 тыс. 125 человек, но эти цифры явно не окончательные. Разбор завалов еще продолжается.

Фото sb.by