Беларусь увеличивает урожайность, пока Европа готовится к продовольственной инфляции

Пока Брюссель готовит потребителей к жесткой продовольственной инфляции, белорусские хлеборобы берут планку за планкой. Почему белорусская тактика сработала на опережение, в эфире "Первого информационного" рассказала завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.

Белорусские аграрии демонстрируют уверенный рост показателей. По словам эксперта, ключевую роль играет комплексный подход: "Первое и самое главное - хорошая организация. Не забывайте, что уборочная находится на контроле Президента".

Если в 2025 году урожайность зерновых составляла 38-41 ц/га, то в этом сезоне минимальный показатель уже достиг 42 ц/га, а в некоторых регионах хозяйства собирают до 50 ц/га.

Президент поставил перед сельхозпроизводителями задачу собрать 11 млн т зерна. Ирина Новикова считает, что ориентир достижим: "Я думаю, что аграрии постараются, потому что уборочная идет достаточно хорошо".

По ее мнению, это связано с тем, что вносились практически все удобрения, которые нужны культурам. Белорусская техника уже показала свою значимость и хорошую отдачу - ее закупают даже страны Африки.

Как отметила эксперт, внутренние потребности страны оцениваются примерно в 9 млн т. Остаток в 2 млн т можно направить на экспорт, что особенно актуально на фоне изменения конъюнктуры мирового зернового рынка. По ее словам, ситуация на глобальных зерновых биржах складывается в пользу Беларуси.

"Мировой рынок недополучает долю, и появляется шанс у нас. Другое дело - логистика не очень хорошая, через что мы повезем это зерно. Ну, поживем, увидим, что будет осенью", - заключила Ирина Новикова.