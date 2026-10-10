Беларусь нарастила доходы санаториев и привлекла больше иностранцев

Белорусские санатории за 9 месяцев 2026 года заработали более 1 млрд рублей. Фиксируется и повышенный интерес иностранных граждан.

Экспорт санаторно-курортных услуг прибавил 15 %, наибольшую долю среди гостей формируют россияне. При этом все чаще в наши здравницы приезжают на оздоровление жители западных стран. Пик посещаемости пришелся на летние месяцы и сентябрь, а следующий всплеск продаж путевок ожидается в декабре.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: "Мы ждем от завершения года устойчивого спроса на наши виды услуг, потому что мы видим: среднегодовая заполняемость санаторно-курортных учреждений превышает 85 %. На новогодний период забронировано уже около 75 % номеров. Поэтому мы видим, что спрос будет. И, конечно же, тот, кто хочет попасть в наши санатории, особенно на Новый год, об этом должен позаботиться сейчас".

Чтобы и дальше оставаться конкурентоспособными, санатории вкладываются в развитие и модернизацию. За прошедший период на эти цели направили 194 млн рублей - примерно в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.