Беларусь - наш общий дом: как V Фестиваль искусств объединил соотечественников со всего мира

В Минске проходит V Фестиваль искусств белорусов мира. Столица в эти дни принимает народных умельцев, вокальные и хореографические коллективы из 13 стран. 24 сентября местом притяжения стал Минский городской дворец культуры, где состоялся гала-концерт.

Для дружбы и единства нет границ. Фестиваль искусств белорусов мира вновь объединил соотечественников со всего земного шара. В Минск приехали те, кто, несмотря на тысячи километров, сохраняет в сердце любовь к родной земле, языку и традициям.

В 2026 году форум собрал более 200 белорусов из 13 стран мира. География - от ближнего зарубежья и стран Балтии до США и Иордании. В составе делегаций вокалисты, аутентичные коллективы и народные умельцы. По традиции самую многочисленную делегацию представила Россия - наши ближайшие соседи приехали из разных регионов: от Томска до Карелии.

Светлана Барташевич, председатель РОО "Национально-культурная автономия белорусов Карелии", зампредседателя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России: "Мы с вами являемся носителем генетического славянского кода, который потрясающий, у которого есть понятие души, у которого есть понятие сострадания и помощи друг другу, любви и дружбы. Я второй раз на таком фестивале, и хочу сказать, что встречаемся мы, как будто бы мы не расставались".

Ольга Власова, участник РОО "Белорусы Башкортостана" (Россия): "Когда мы приехали сюда, мы были ошеломлены вашим гостеприимством, вашим радушием".

"Беларусь - наша любая маці" - именно так звучит девиз форума в этом году. Духовным лейтмотивом фестиваля стал образ матери как хранительницы национальной идентичности. Через призму этого символа форум транслирует ключевую идею: Беларусь остается незыблемым оплотом и домом для каждого гражданина, независимо от географии и расстояний.

Марат Марков, министр культуры Беларуси: "Приезжая сюда, этнические белорусы вспоминают свои корни, они вспоминают эту землю, которая дала им жизнь, неважно, сколько поколений прошло. Я считаю, что это важно в первую очередь для них, потому что они понимают, что корни у них есть. Человек всегда чувствует себя гораздо более устойчивым. Естественно, это важно и для Беларуси, для понимания того, что нас в мире много - много людей, которые чтят свою страну, любят свою страну и готовы ей помогать в любой ситуации".

Примечательно, что многие привезли и молодое поколение - тех этнических белорусов, которые родились далеко от родины своих бабушек и дедушек, но получили в наследство культурный код и ДНК белоруса.

Главным новшеством этого сезона стало проведение Дня молодежи. Организаторы сделали особую ставку на новое поколение белорусов зарубежья, которым предстоит перенять эстафету сохранения культурного наследия.

Ольга Хачкова, директор Республиканского центра национальных культур: "Почему мы решили провести День молодежи? Потому что у нас есть очень много запросов, как правильно проводить обряды, как правильно проводить мероприятия нашего календарного цикла. И обращаются молодые люди, которые родились за пределами Беларуси, там живут, но перенимают культуру".

Сегодня за пределами нашей страны проживает свыше 3,5 млн белорусов. Наши корни можно найти практически в любом уголке земли. Но какими бы сложными путями не вела их жизнь, на каких языках мира, они не говорили, их сердца навсегда остаются здесь. Ведь у каждого белоруса мира есть свой один открытый, теплый и общий дом.