Беларусь официально присоединилась к гуманитарной операции в Алешках

Белорусская сторона официально присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении. В аэропорт Гомеля прибыл самолет с представителями России.

Как стало известно, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова объявила о том, что гуманитарная помощь уже едет в Алешки. Этот населенный пункт находился на грани гуманитарной катастрофы. У людей с мая месяца отсутствовало продовольствие, медикаменты, и прямо сейчас туда направляются представители российской и украинской сторон.

Хотелось бы отметить, что Гомель стал первой отправной точкой маршрута в этой гуманитарной миссии, поскольку Беларусь неоднократно является участником самого важного международного процесса. Беларусь становилась первой точкой, где смогли договориться и обсудить первые направление для урегулирования конфликта Москвы и Киева. Страна регулярно выступает территорией для реализации своей гуманитарной миссии, для того, чтобы обменяться военнопленными, обменяться телами погибших военнослужащих, а также воссоединить семьи России и Украины.

Поэтому Беларусь будет и дальше преследовать миротворческую позицию. Маршрут мероприятия, которое будет проходить 29 октября и в последующие дни, был установлен на белорусской территории при непосредственном содействии российской и украинской стороной и участии США, а именно личного вклада первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп.

Режим прекращения огня на территории Алешек будет действовать по 1 ноября 23:59. В том числе Беларусь готова оказать всестороннюю помощь и поддержку тем людям, которые будут эвакуироваться из этого города.

Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки.

Фото Sputnik