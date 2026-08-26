Беларусь была и остается гуманитарной площадкой. Об этом свидетельствует и последний обмен пленными между Россией и Украиной при содействии Минска. Особый вклад нашей страны в организацию гуманитарной миссии отмечают и эксперты.

По словам Владимира Олейника, члена совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутата Верховной рады Украины, Беларусь сыграла большую роль в вопросах восстановления мира в Украине. Минские переговорные площадки, признанные лидерами Европы и России, были достаточно продуктивными, однако искренность усилий Беларуси тогда не получила должной оценки со стороны западных политиков. "Надо помнить о том, что в 2022 году переговоры начинались на территории Беларуси, потом были перенесены в Стамбул, - отметил Олейник. - Беларусь и сегодня играет значительную роль и остается гуманитарной площадкой, например, для обмена пленными (последний - 10 на 10 человек) или же передачи тел погибших, что очень важно, потому что матери и родные хотят попрощаться и предать тело земле".

"Но, к сожалению, украинская власть не стремится к тому, чтобы закончить этот конфликт", - высказал точку зрения экс-депутат Верховной рады.