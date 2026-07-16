Беларусь отмечает День искусственного интеллекта

16 июля - День искусственного интеллекта. Праздник объединяет усилия ученых, бизнеса и государства для просвещения общества о возможностях и рисках технологий, а также внедрения инноваций.

Тренды, вызовы и защита

Белорусские ученые работают над решениями в сфере регулирования искусственного интеллекта. Пока законодательного акта, который бы полностью контролировал деятельность, в стране нет.

Сегодня базой служит модельный закон от Объединенного института проблем информатики. Он создает фундамент для безопасного внедрения ИИ и формирования единой правовой базы. К слову, в 2025 году документ приняла Межпарламентская Ассамблея СНГ.

Диана Иванова. начальник управления Национального центра интеллектуальной собственности:

"На проблемы, связанные с созданием объектов технологиями искусственного интеллекта, мы смотрим с точки зрения проблем, возникающих в сфере интеллектуальной собственности и с точки зрения действующего законодательства. В Республике Беларусь отсутствуют специальные нормативные правовые акты в данной сфере. И, соответственно, мы опираемся на действующее законодательство, когда возникают соответствующие проблемы, связанные с тем, что создаются объекты, различные результаты с помощью технологии искусственного интеллекта".

Искусственный интеллект внедряют в медицину, промышленность и сельское хозяйство. Среди разработок белорусских ученых технологии возвращения дрона и дистанционного зондирования земли, а также системы распознавания болезней сельхозкультур и прополки свеклы.

Сергей Касанин, заместитель гендиректора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Навесное оборудование для трактора делал Институт механизации сельского хозяйства. А мы делали систему машинного зрения и систему управления. В такой кооперации мы сейчас и работаем. И многое из того, что у нас проходит в рамках государственных программ научных исследований, - это совместная работа нашего института и других организаций Республики Беларусь".

Кроме того, в контакт-центре 115 заявки будут обрабатывать не только операторы, но и интеллектуальные агенты. Уже разрабатывают техническое задание. Реализовать проект планируют до конца 2027 года.