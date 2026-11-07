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Беларусь отмечает День Октябрьской революции

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Беларусь отмечает День Октябрьской революции.

С праздником соотечественников поздравил Президент. "Сегодня мы вспоминаем судьбоносные события, вернувшие миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь", - отметил глава государства.

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции

"В этот праздник мы вспоминаем судьбоносные события", - отметил Президент Беларуси

Для Беларуси 1917 год имеет особое значение. Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство. Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября. Память о пережитых испытаниях усиливает связь между поколениями, упрочняет согласие и единство в обществе, вдохновляет на созидательные инициативы во благо Родины.

7 Ноября в Беларуси по сей день остается официальным праздником, мостом, соединяющим несколько эпох, и спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия, во главе которых стоят люди - справедливые и трудолюбивые, стремящиеся к миру и созиданию.

У современных белорусов особое отношение к советскому наследию. Мы его не разрушили и не уничтожили, скорее, наоборот, дополнили особыми смыслами.

На Минском станкостроительном заводе имени Октябрьской революции Ирина Тычина трудится без малого 40 лет. Для женщины ее работа - это не просто выполнение производственных задач, а постоянное развитие технологий и искренняя любовь к делу всей жизни.

"Когда я пришла на завод, это было суперпредприятие, это была легенда Минска. На предприятии работало около 3 тыс. сотрудников, и мы выпускали около ста единиц продукции в год. Это было союзное предприятие, это была плановая экономика, поэтому развивались очень бурно, успешно и поставляли свою продукцию не только в 15 республик, но еще и за рубеж", - рассказала ведущий инженер-программист Минского станкостроительного завода им. Октябрьской революции Ирина Тычина.

Минскому заводу имени Октябрьской революции в 2027 году исполняется 120 лет. Это предприятие - часть истории и будущего станкостроения. Завод славится вековой историей, научными разработками и квалифицированным специалистами.

Алексей Сивуха, главный технолог Минского станкостроительного завода им. Октябрьской революции: "Оборудование производим в основном для Беларуси, для России и стран СНГ. Будем продолжать заложенные в наши традиции станкостроения тенденции к развитию. Надеюсь, страну не подведем".

Социальное развитие - зеркало экономики. Созидательный труд и бережное отношение к традициям - ключевые аспекты консолидации белорусского общества. Уроки Октябрьской революции для многих стран - пример борьбы за ценности, права и свободу.

Мы, белорусы, сохранили традицию празднования 7 Ноября и наполнили ее созидательным смыслом.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ: "Это никакой не советский пережиток. Это дань уважения, дань памяти тем событиям, тем людям, которые стояли в основе нашей Родины, память которых мы должны чтить. И это своеобразный мостик и в будущее, потому что к 7 Ноября у нас по стране сдаются новые объекты социальной сферы".

Новые станции метро, мосты через Сож, Неман и Припять, бассейн международного стандарта, кардиологический комплекс в Могилеве - ежегодно список нужных для белорусов объектов становится шире.

Президент Беларуси Александр Лукашенко перерезает красную ленточку во время открытия обновленного автомобильного моста через Припять время открытия
Открытие обновленного моста через Припять (ноябрь, 2025 г.)

7 Ноября - это праздник с новым смыслом. О его значимости неоднократно говорил и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, 30.10.2026 ): "Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила этот праздник. Скажу откровенно, если вы кого-то в этом вините, то меня. Я был сторонником того, чтобы этот праздник сохранить. Много людей еще живут, которые были привержены этому празднику, которые ценили его, на демонстрации ходили, ну, а кого-то, может быть, еще на плечах носили на этой демонстрации, все радовались и так далее. Это население живо. Дай бог им здоровья. Это дань уважения истории. В историю камнем бросать нельзя".

Октябрьская революция стала поворотным моментом в истории XX столетия. В контексте ее Ленин провозглашал борьбу с буржуазией и капитализмом. Тогда люди обрели право на труд, образование, отдых и возможность участвовать в управлении страной.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси: "Сегодня мы посылаем четкий и жесткий сигнал тем, кто бряцает оружием у наших границ и душит нас санкциями. Поучите историю. Из Первой мировой бойни человечество вырвал Великий Октябрь. От коричневой чумы во Второй мировой спасло Красное знамя Победы. И это священное знамя, разменявшее уже девятый десяток лет со дня триумфа 1945 года, сегодня гордо реет здесь, в самом центре города-героя Минска. За нами правда, за нами железная логика истории. Октябрь - это не праздник прошлого Октябрь - это ориентир для нашего будущего".

Умение жить в мире, согласии и идти своей дорогой, принимать взвешенные решения на благо государства и уметь стопроцентную уверенность в завтрашнем дне - это приоритеты, которые нам помогла расставить сама история. Беларусь не перечеркивает судьбоносные события прошлого, а принимает эстафету памяти у предков и сохраняет традиции, наполняя их современным смыслом.

Разделы:

ОбществоИстория

Теги:

поздравлениеАлександр ЛукашенкоДень Октябрьской революции

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