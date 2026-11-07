Краткий пересказ от ИИ

Беларусь отмечает День Октябрьской революции.

С праздником соотечественников поздравил Президент. "Сегодня мы вспоминаем судьбоносные события, вернувшие миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь", - отметил глава государства.

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции "В этот праздник мы вспоминаем судьбоносные события", - отметил Президент Беларуси

Для Беларуси 1917 год имеет особое значение. Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство. Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября. Память о пережитых испытаниях усиливает связь между поколениями, упрочняет согласие и единство в обществе, вдохновляет на созидательные инициативы во благо Родины.

7 Ноября в Беларуси по сей день остается официальным праздником, мостом, соединяющим несколько эпох, и спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия, во главе которых стоят люди - справедливые и трудолюбивые, стремящиеся к миру и созиданию.

У современных белорусов особое отношение к советскому наследию. Мы его не разрушили и не уничтожили, скорее, наоборот, дополнили особыми смыслами.

На Минском станкостроительном заводе имени Октябрьской революции Ирина Тычина трудится без малого 40 лет. Для женщины ее работа - это не просто выполнение производственных задач, а постоянное развитие технологий и искренняя любовь к делу всей жизни.

"Когда я пришла на завод, это было суперпредприятие, это была легенда Минска. На предприятии работало около 3 тыс. сотрудников, и мы выпускали около ста единиц продукции в год. Это было союзное предприятие, это была плановая экономика, поэтому развивались очень бурно, успешно и поставляли свою продукцию не только в 15 республик, но еще и за рубеж", - рассказала ведущий инженер-программист Минского станкостроительного завода им. Октябрьской революции Ирина Тычина.

Минскому заводу имени Октябрьской революции в 2027 году исполняется 120 лет. Это предприятие - часть истории и будущего станкостроения. Завод славится вековой историей, научными разработками и квалифицированным специалистами.

Алексей Сивуха, главный технолог Минского станкостроительного завода им. Октябрьской революции: "Оборудование производим в основном для Беларуси, для России и стран СНГ. Будем продолжать заложенные в наши традиции станкостроения тенденции к развитию. Надеюсь, страну не подведем".

Социальное развитие - зеркало экономики. Созидательный труд и бережное отношение к традициям - ключевые аспекты консолидации белорусского общества. Уроки Октябрьской революции для многих стран - пример борьбы за ценности, права и свободу.

Мы, белорусы, сохранили традицию празднования 7 Ноября и наполнили ее созидательным смыслом.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ: "Это никакой не советский пережиток. Это дань уважения, дань памяти тем событиям, тем людям, которые стояли в основе нашей Родины, память которых мы должны чтить. И это своеобразный мостик и в будущее, потому что к 7 Ноября у нас по стране сдаются новые объекты социальной сферы".

Новые станции метро, мосты через Сож, Неман и Припять, бассейн международного стандарта, кардиологический комплекс в Могилеве - ежегодно список нужных для белорусов объектов становится шире.

Открытие обновленного моста через Припять (ноябрь, 2025 г.)

7 Ноября - это праздник с новым смыслом. О его значимости неоднократно говорил и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, 30.10.2026 ): "Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила этот праздник. Скажу откровенно, если вы кого-то в этом вините, то меня. Я был сторонником того, чтобы этот праздник сохранить. Много людей еще живут, которые были привержены этому празднику, которые ценили его, на демонстрации ходили, ну, а кого-то, может быть, еще на плечах носили на этой демонстрации, все радовались и так далее. Это население живо. Дай бог им здоровья. Это дань уважения истории. В историю камнем бросать нельзя".

Октябрьская революция стала поворотным моментом в истории XX столетия. В контексте ее Ленин провозглашал борьбу с буржуазией и капитализмом. Тогда люди обрели право на труд, образование, отдых и возможность участвовать в управлении страной.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси: "Сегодня мы посылаем четкий и жесткий сигнал тем, кто бряцает оружием у наших границ и душит нас санкциями. Поучите историю. Из Первой мировой бойни человечество вырвал Великий Октябрь. От коричневой чумы во Второй мировой спасло Красное знамя Победы. И это священное знамя, разменявшее уже девятый десяток лет со дня триумфа 1945 года, сегодня гордо реет здесь, в самом центре города-героя Минска. За нами правда, за нами железная логика истории. Октябрь - это не праздник прошлого Октябрь - это ориентир для нашего будущего".

Умение жить в мире, согласии и идти своей дорогой, принимать взвешенные решения на благо государства и уметь стопроцентную уверенность в завтрашнем дне - это приоритеты, которые нам помогла расставить сама история. Беларусь не перечеркивает судьбоносные события прошлого, а принимает эстафету памяти у предков и сохраняет традиции, наполняя их современным смыслом.