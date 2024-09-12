Беларусь отметила День народного единства. Чем запомнится патриотический форум на "Минск-Арене"

Эффектной кульминацией празднований Дня народного единства стал патриотический форум "Если мы едины". В Минск приехали несколько тысяч человек из всех регионов страны.

Шоу получилось высокотехнологичным: подняли исторический пласт, но не забыли и о душе.

Не обошлось и без ярких премьер, которые еще долго будут обсуждать.

"Если мы едины" - патриотический форум на "Минск-Арене"

Площадь Беларуси - 210 тыс. кв. км. Организовать грандиозный концерт сложно, но возможно с помощью архитектурных символов, поэтому на "Минск-Арене" собрали целую страну.

На сцене более 3 тыс. артистов со всей страны

3 тыс. артистов выступили только на сцене. В концерт включили лучшие постановки из регионов. Выступили и участники республиканского фестиваля "Беларусь - моя песня". Предоставить площадку для талантов со всей страны - идея главы государства, ведь где еще, как не в песне, раскрыться славянской душе?!

От детей до пенсионеров, от самодеятельных коллективов до профессиональных артистов - на белорусской сцене любого масштаба есть место каждому труженику и патриоту.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси

"Я уже не первый раз участвую, я вижу, как относятся люди к этому, как воспринимают, как музыкальные произведения пишутся специально для этого мероприятия. И они находят отклик в сердцах тех, кто присутствует, - поделился народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. - Поглядите, сколько молодежи в зале! Это приятно".

"Мы должны, конечно, объединяться не только в самые трудные времена, но и в праздник. И это все в нашей нации есть" , - считает заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко.

Номером один концертной программы стал рояль "Беларусь"

Белорусы прошли долгий путь к единству. Все оттенки черного и белого - история нашей страны. Маховик времени от современности до момента подписания Рижского договора запустили прямо на сцене под аккомпанемент рояля "Беларусь".

Николай Лукашенко

"Очень важный символ в нашем сегодняшнем выступлении - это то, что мы сыграли нашу композицию на наших отечественных роялях "Беларусь". Рояль - это очень качественная и очень сложная вещь, очень сложная конструкция, которую создать и произвести под силу только талантливому народу. Поэтому это подчеркивает талант белорусов еще раз, - отметил Николай Лукашенко. - А теперь на этих роялях будут играть новые поколения музыкантов из Академии музыки и других специализированных учреждений".

"Славянскае сузор'е" - композиция о славянском триединстве

Наше сегодня сделано белорусами. Автор композиции "Славянскае сузор'е" Елена Осташкина-Мысливчик соединила академические приемы с законами популярной музыки. К этому добавила еще и мощный фольклорный дискурс. Оригинальную партитуру дополнил Президентский оркестр Беларуси.

Елена Осташкина-Мысливчик, композитор, доцент кафедры специального фортепиано БГАМ:

"У нас родилась такая мысль - создать произведение, понятное широкому кругу слушателей. Произведение, которое бы вдохновило сердца славянских народов. Мы исследовали песни народов России, Украины, Беларуси. Мы буквально пытались понять славянский код, который, в общем-то, на поверхности лежит".

Трансляцию смотрели в Беларуси и за пределами страны

На "Минск-Арене" можно было услышать не только голос страны, но и стук сердец тех, кто не просто называет, но и чувствует себя одной семьей. Трансляцию концерта смотрели не только в Беларуси, а особо преданные поклонники звонили своим кумирам за кулисы.

Премьера - "Баллада о диктаторе"

17 сентября запомнится еще и абсолютной премьерой, точнее, "Балладой о диктаторе" - стихотворением особой формы на историческую тему. Произведение написал не белорус по крови, молдавский поэт Павел Дуганов. Этот номер стал сюрпризом даже для главы государства.

Валерий Шмат, заслуженный артист Беларуси, композитор, художественный руководитель арт-группы "Беларусы":

"Мы очень долго репетировали, мы очень долго выверяли каждую ноту, каждое произношение текста, каждую фразу, потому что важно было донести этот текст, в котором много теплоты и много правды, какой бы суровой она ни казалась. Поэтому мы очень долго готовились - несколько месяцев. Я рад, что публика так тепло приняла это произведение".

17 сентября стартовала всебелорусская акция "Марафон единства"