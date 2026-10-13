Беларусь показывает на форуме "Медицина и здоровье - 2026" новейшие разработки с ИИ

Белорусская медицина идет вперед, и с каждым днем рождаются новые методы лечения - от противораковой вакцины до отечественных спинальных имплантатов, которые мы показываем на мировой арене.

Новейшие отечественные разработки с использованием искусственного интеллекта и роботизации представлены на 32-м Международном специализированном форуме "Медицина и здоровье - 2026".

Что уже применяется в клиниках, а что участники форума увидят впервые.

Передовые технологии в области медицины представили сегодня на 32-й международной специализированной выставке "Медицина и здоровье - 2026". В этом году здесь собрались свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии.

Более 30 лет международный форум "Медицина и здоровье" служит площадкой, объединяющей производителей, ученых и практикующих врачей. В этом году он собрал свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии.

Главный акцент выставки сделан на трех направлениях: восстановительной и эстетической медицине, а также оздоровительном туризме. Каждая страна стремится показать свои лучшие разработки, в частности, белорусские компании широко представлены в сегменте медицинской мебели, физиотерапевтического и ортопедического оборудования, а также инвалидных колясок.

Владимир Калевич, участник выставки "Медицина и здоровье - 2026":

"Коллекцию нашей профилактической обуви для детей и подростков, новое инвалидное кресло-коляску активного типа и новое кресло-коляску комнатное, а также модернизированные изделия, такие как ходунки, велосипед. Ну и другие средства реабилитации для детей, больных ДЦП".

С каждым годом на форуме демонстрируют технологии, которые кардинально упрощают лечение пациентов. Важной составляющей стал искусственный интеллект, который активно внедряется как в реабилитацию, так и в косметологию: среди новинок - роботизированные системы нейрореабилитации, современные мониторы пациента и мобильные аппараты ИВЛ.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

"Главное, что насыщение этой выставки из года в год меняется в сторону новых технологий, искусственного интеллекта. Эта выставка всегда идет в ногу со временем, и очень отрадно видеть, что те реабилитационные услуги и комплексы, которые здесь представлены, это на самом деле, знаете, из разряда каких-то космических технологий".

Особое внимание заслуживает разработка экзоскелета, предназначенного для реабилитации детей от 1 года, которая помогает сформировать правильные двигательные навыки у ребенка, если они отсутствуют. В следующем году разработка будет помогать малышам в реабилитационных центрах страны.

Как сообщил участник выставки "Медицина и здоровье - 2026" Павел Маркелов, если реабилитационные системы для взрослых и подростков сейчас создаются повсеместно, то аналогичный роботизированный комплекс для малышей - это настоящий мировой эксклюзив. Устройство полностью воспроизводит естественную биомеханику: ребенок в нем может ходить вперед, назад и присаживаться. Такая технология позволяет с самых ранних лет эффективно восстанавливать и закреплять базовые навыки ходьбы.

Наталья Побиванцева, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси:

"Все новое - это прогресс, который работает на благо и во имя здоровья людей. По сути, в этом и заключается главная цель нашей работы - улучшить качество жизни пациентов. Разработка инновационных методик позволяет им гораздо легче адаптироваться в социуме и повседневной деятельности".

Выставка - это не только экспозиционная часть, но и обширная образовательная программа: семинары, конференции, открытые форумы и презентации. Врачи-практики, студенты и люди медицины могут познакомиться с ведущими белорусскими врачами, посетить их мастер-классы и протестировать новейшее оборудование.

"Мне кажется, это классный проект, потому что он помогает узнать больше, расширить свои знания, понимание того, что существует на рынке. Это с одной стороны, со стороны врачей. С другой стороны, это возможность компаний заявить о себе, представить свое новое оборудование, заявить о своих новых проектах", - отметила врач-дерматовенеролог Екатерина Вилюга.

Анастасия Хадарик, врач-косметолог:

"Конечно, хорошо, что проводятся такие выставки. Это всегда приятно и встретить своих коллег, и узнать что-то новое, познакомиться с новыми брендами, которые появляются на рынке, либо с теми, которые хотят завоевать, наверное, больше популярности".

"Медицина и здоровье - 2026" не только демонстрирует передовые технологии, но и создает уникальную среду для профессионального диалога. Подобные площадки позволяют инновациям доходить до реальной практики, делая качественную медицинскую помощь доступной для каждого.