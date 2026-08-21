"Беларусь получает надежного партнера" - эксперт Ширинов о сотрудничестве Минска и Нейпьидо

Беларусь и Мьянма выстраивают сотрудничество в условиях внешнего давления, отмечают эксперты, а в основе отношений двух стран лежит взаимное уважение.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия", блогер (Таджикистан):

"Беларусь получает надежного партнера в Юго-Восточной Азии и прямой выход на большой, динамично развивающийся регион. Мьянма, в свою очередь, получает доступ к белорусским технологиям, компетенциям, товарам, которые нужны ее экономике. И это взаимодополняющее сотрудничество. Одна страна предлагает технологии и оборудование, другая - рынок, ресурсы, возможности для долгосрочных совместных проектов. И принимая во внимание осторожность Мьянмы в вопросах сотрудничества с внешним миром, надо отдельно отметить, что основным моментом является именно роль лидеров двух стран. Мин Аун Хлайн и Александр Григорьевич Лукашенко ведут прямой предметный разговор без посредников, без оглядки на давление западных столиц. Для Мьянмы, которая давно сталкивается с внешним давлением, санкциями и попытками навязать ей чужую политическую волю, особенно важны партнеры, которые признают ее суверенитет".