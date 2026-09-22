Беларусь построит 650 тыс. кв. м арендного жилья в 2026 году

Средняя стоимость квадратного метра коммерческого жилья: если в регионах она еще приемлема, то в Минске превысила 6 тыс. белорусских рублей, а на некоторые виды - уже и 9 тыс. Снять сегодня квартиру в столице стоит полторы тысячи белорусских рублей. Для молодого специалиста, согласитесь, при хорошем заработке отдавать в лучшем случае половину - вариант так себе. Государство это понимает и делает ставку на арендное жилье.

В Беларуси в 2026 году планируют построить 650 тыс. кв. м арендных квартир

В Беларуси в 2026 году планируют построить 650 тыс. кв. м арендных квартир. Для понимания, это более 10 тыс. квартир. С каждым годом арендного жилья становится больше. В приоритете - специалисты востребованных профессий (по ходатайству работодателя), а также граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Жилье распределяется следующим образом. В регионах 40 % предназначено тем, у кого есть первоочередное право от работы или службы: медикам, военным, молодым специалистам, судьям, прокурорам и другим подобным категориям. Остальные 60 % распределяются между людьми, которые хотят улучшить свои условия.

В Минске правило другое: здесь не менее 80 % таких квартир резервируется именно для "первоочередников" по работе, а на общую очередь остается не более 20 % жилья. То есть в столице приоритет сильно смещен в пользу специалистов, нужных городу и организациям. Перечень востребованных профессий формируют местные исполкомы с учетом потребностей конкретного региона. Договор заключается на период работы или службы, а если речь идет об общем порядке - на срок до 5 лет.

С апреля 2026 года базовая арендная величина установлена в размере 20,03 руб

Конечно, арендное жилье в разы выгоднее. С апреля 2026 года базовая арендная величина установлена в размере 20,03 руб. Следовательно, для квартиры площадью 50 кв. м базовая часть расчета составляет около 200 рублей 30 копеек в месяц до применения регионального коэффициента.

И если раньше, чтобы вселиться в квартиру, нужно было делать ремонт и докупать мебель, то с июля 2026 года в новых арендных квартирах обязательны качественная отделка (плитка, ламинат или паркетная доска) и наличие базовой мебели и бытовой техники (холодильник, плита, стиральная машина). И главное - все это отечественного производства.

Возможность выкупа арендного жилья

Есть ли возможность выкупить? Есть. В регионах и малых городах (с населением до 20 тыс. человек) востребованные специалисты, которые прожили и проработали в организации более 10 лет, имеют право выкупить это жилье в рассрочку до 15 лет. В Минске право пока распространяется в основном на военных с выслугой более 20 лет.

Программа государственного арендного жилья бьет сразу по четырем главным болевым точкам. Во-первых, теперь переезд в регионы больше не упирается в квартирный вопрос. Предприятия и бюджетная сфера получают мощный козырь и закрывают вакансии в считанные дни. При этом государственные метры работают сами на себя: арендные платежи формируют стабильный поток средств, который идет на расширение и содержание фонда. И, пожалуй, главное: проект снимает колоссальную нагрузку с рынка кредитования, давая молодым семьям уверенный старт без ипотек.