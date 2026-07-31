Беларусь предоставила гуманитарный коридор и помогла семьям воссоединиться

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения семей. Его организовали в пункте пропуска "Новая Гута", на белорусско-украинской границе.

Безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки - так традиционно Беларусь демонстрирует свою миролюбивую позицию. Когда-то Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение сделать все для сохранения человеческих связей и приложить максимальные усилия для организации и проведения обменных процедур. Право каждого ребенка жить в семье, независимо от того, на какой территории он оказался, - основная цель гуманитарной миссии по воссоединению детей с близкими.

"Мама и папа не видели своего сына, моего внука, 4,5 года. Я постоянно с ним нахожусь. Все ждут встречи. На той стороне встречают, ждут. Я думаю, сейчас будут слезы", - поделился мужчина.

Среди обмененных - четверо детей, младшему из которых только семь лет. Что стоит за этими объятиями и что внутри у людей в моменте, даже представить сложно.

"Мы узнавали, как вывезти, но не было никаких вариантов. А теперь нашли, слава богу. Очень благодарны, потому что никто не мог помочь", - рассказала женщина.

Ситуации у семей разные. Например, за девятилетней дочкой из Германии приехала мама. Девочка гостила в России у бабушки с 2023-го. 15-летний подросток в России жил с близкими родственниками у мамы, которая в 2022-м уехала в Украину, и не было возможности самостоятельно забрать сына. Впереди их ждет долгая дорога домой. Каждому человеку белорусы подготовили ссобойки, причем детям сразу по два пакета. В них - полноценный обед, с первым и вторым, компот, много воды и много сладостей.

Еще один подросток после смерти родителей остался с родственниками. Его дальнейшим воспитанием будет заниматься старшая сестра.

К 80 приближается число организаций обменов и помощи в воссоединении семей по линии гражданских, военнопленных, тел на территории Беларуси. У одной из пассажирок диагностирована онкология - образование в легком. Женщине каждые два часа колют обезболивающие, измеряют сатурацию и давление. Сама она из Евпатории, село Ромашкино. И ее история в целом схожа со всеми в этой группе.

"Спасибо вам за содействие! Я живу одна. Дети приглашают, да и здоровье немного проверить надо", - поблагодарила пожилая женщина.

Едут машины очень медленно, в них - пенсионеры, маломобильные люди и все глубоко одинокие. Им сложно физически не то чтобы ходить, а банально приготовить еду или помыться. Ситуация на родине сложная, а дети - надежда на нормальную старость.

10 пенсионеров 31 июля воссоединятся со своими близкими на территории Украины. Еще пятеро оттуда сегодня приехали в Беларусь.

"В Украине я был больше четырех лет. Въехал туда до войны, там жили старые родители. Похоронил их по старости. Пытался выехать, ни через Молдову, ни через Польшу с паспортом старого образца не пропускают. Пришлось обратиться", - рассказал еще один мужчина.

Горячий обед, медицинская помощь, внимание и доброе слово - все обмененные люди едут из дома и домой. А еще благодарят за ощущение дома в Беларуси и не теряют надежды, что все обязательно у них будет хорошо