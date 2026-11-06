Беларусь придерживается принципа равноправия государств - эксперт Эргашев

В центре внимания экспертного сообщества остается программное выступление Александра Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Беларусь придерживается принципа неделимости безопасности и равноправия государств. Такая позиция, по мнению политологов, - единственный путь к восстановлению доверия в регионе.

Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив MA’NO (Узбекистан): "У стран Глобального Юга есть свое понимание того, куда должен идти мир и каким он должен быть. В нем должно быть уважение, в нем должны быть равные права и, как мне кажется, очень четко именно этот момент был проявлен в выступлении Президента Республики Беларусь. Как договариваться в условиях, когда идет ломка мира и когда есть определенные усталости от той системы нестабильности и эскалации любого конфликта, который сейчас есть, как в этих условиях дальше работать и сотрудничать? И при этом было отмечено то, что международное право сейчас переживает очень серьезные времена, потому что прежнее международное право, по большому счету, мертво".