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Беларусь примет участие в мероприятиях, приуроченных к 50-летию освобождения Южного Вьетнама
Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым 28-30 апреля примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, которые пройдут в городе Хошимине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.
В рамках визита планируются встречи белорусской делегации с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном, а также членами других парламентских делегаций.
В составе делегации в торжественных мероприятиях также примет участие заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алексей Васильев.