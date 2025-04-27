Беларусь примет участие в мероприятиях, приуроченных к 50-летию освобождения Южного Вьетнама

Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым 28-30 апреля примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, которые пройдут в городе Хошимине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.