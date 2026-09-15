Беларусь принимает участие в III Форуме женского предпринимательства стран БРИКС

Создавать устойчивые бизнес-связи для укрепления партнерства в рамках БРИКС: на площадке Международного фестиваля молодежи дали старт III Форуму женского предпринимательства стран БРИКС. В нем примут участие более 500 представительниц из более чем 20 стран для обсуждения будущего женского предпринимательства в условиях расширения блока. Беларусь на форуме представляет сенатор Совета Республики Инна Толкачева.

Инна Толкачева, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"БРИКС сегодня - это 40 % ВВП. Это очень серьезное объединение стран, у которого серьезное будущее. И поэтому наша страна должна быть причастна к системе БРИКС, потому что мы на одной волне. Спикеры были из разных стран: Египет, Индонезия, Южная Африка. Основной посыл - это объединение. Потому что только все вместе мы можем строить будущее наших стран. В одиночку ничего нельзя сделать".

В программе мероприятия: панельные дискуссии, интервью с экспертами, мастер-классы, мультимедийные и фотовыставки, кинопоказы и другие мероприятия.