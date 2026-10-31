Краткий пересказ от ИИ

Белорусы заботой встретили эвакуированных жителей Алешек в аэропорту Гомеля. Здесь развернут большой специальный лагерь. Сейчас люди в безопасности на мирной земле. Их обеспечили горячим питанием. Специалисты МЧС, медики и волонтеры Красного Креста прямо в аэропорту оказывали помощь.

Без внимания не оставили даже домашних любимцев, которые прилетели в Беларусь с хозяевами.

Жители Алешек прибыли в 10 часов утра. В Беларуси работа соответствующих служб была настолько хорошо организована, что эвакуированные успели и отдохнуть, и вкусно поесть.

Были приготовлены горячие обеды, более того, абсолютно всем прибывшим на территорию Беларуси дали с собой сухпайки, поскольку дальнейший путь следования людей тоже неблизкий.

Одна из женщин, которая эвакуировалась из Алешек, сказала, что очень любит Беларусь, а еще очень хочет попробовать белорусскую жареную картошку. В гомельском аэропорту ее угостили той самой жареной картошкой.

"Боже, я так мечтала!" - не скрывала эмоций женщина. Она рассказала, что последний раз картошку ела несколько месяцев назад.

У прибывших на территорию Беларуси с белорусскими журналистами сложились теплые отношения. Наверное, и по той причине, что люди, испытавшие ужас и горе в Алешках, ощутив заботу и тепло на территории соседней страны, просто не могли иначе реагировать на белорусские съемочные группы.

В оказании помощи жителям Алешек задействовано большое количество волонтеров. Медики не знали, с какими заболеваниями прибудут сюда граждане, но были готовы ко всему. Были и лежачие, и им тоже оказана необходимая помощь. И более того, по пути следования в "Новую Гуту" за автобусами будут ехать кареты скорой помощи, а также волонтеры.

Режим тишины в Алешках сохраняется, и продлится он, как ожидается, по 1 ноября.

"Наверное, весь мир с замиранием следит, как проходит эта гуманитарная миссия по возвращению жителей Алешек, - отметила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич. - Кто-то уехал в Российскую Федерацию, кто-то - в Украину, кто-то еще остается там. Поэтому точка не поставлена. Столько судеб еще ждут решения".

Парламентарий подчеркнула важную роль Беларуси в этой миссии. "Ее проведение неоднократно обсуждалось в Республике Беларусь, в Новой Гуте. Потому что вопрос очень сложный, действительно многосторонний и требующий подключения различных органов с разных сторон - как с Российской Федерации, так и с Украины. И получилось", - рассказала Ирина Костевич.

"Мы видим глаза, лица людей, которые возвращаются к родным со словами благодарности. И на мой взгляд, этот гуманитарный шаг - это не политика, это человечность", - подчеркнула парламентарий.

Четкую, хорошо организованную работу отмечает украинская сторона.

“Мы благодарим Республику Беларусь за организацию на высоком уровне. Самолеты прилетели. Мы видим, насколько быстро была организована разгрузка, доставка людей, оказание медпомощи, - отметил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. - Я думаю, что здесь объединились все страны, которые хотят элементарно помочь людям, оказавшимся в гуманитарной катастрофе в Алешках. И вот все мы видим, что на каждом этапе все прикладывают свои усилия. Я оцениваю это как максимально позитивный прорыв и благодарю все страны, которые в этом принимают участие, за помощь нашим гражданам".

Без доверительных отношений Беларуси, Украины, России, без содействия Соединенных Штатов Америки и первой леди США всего этого, наверное, и не случилось бы.