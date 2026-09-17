Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции

В Минске проходит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Орган отраслевого сотрудничества СНГ обеспечивает организацию и координацию между странами.

В 2026 году председательство в совете переходит Беларуси. Страна является одним из лидеров в СНГ по противодействию коррупции. Поэтому в повестке - ряд двусторонних встреч и обмен опытом.

Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:

"На пространстве СНГ проблема коррупции остается, и я не скажу, что мы сняли эту проблему в нашей стране. Поэтому этот вопрос на сегодняшний день очень актуален. Конкретные вопросы, законодательные инициативы, которые реализованы в Республике Беларусь, интересовали наших коллег. Мы с удовольствием поделимся и в ходе нашего общения, в ходе двусторонних встреч".

Залкарбек Акназаров, заместитель генерального прокурора Кыргызстана:

"У нас налажены рабочие отношения с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по всем направлениям. Активно работаем по направлению международного правового сотрудничества, т. е. это правовая помощь в рамках уголовных дел. Состоялась двухсторонняя встреча с генеральным прокурором Республики Беларусь, мы определили несколько направлений, по которым мы будем работать в этом и в предстоящем году".

Санджар Ихтиерзода, представитель Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана:

"Была подписана программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Беларуси и Агентством по государственным контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан на 2027-2028 годы. Документ направлен на координацию общих усилий в сфере противодействия коррупции, обмену информации по противоправным коррупционным деяниям, которые происходят на территории нашей страны и на территории Беларуси. Также данная программа предусматривает проведение совместных научных, образовательных мероприятий".

Основное направление форума - содействие сближению антикоррупционных законодательств стран, координация взаимодействия компетентных органов.