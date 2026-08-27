Беларусь признана страной с высоким уровнем жизнеспособности экосистемы

Для Беларуси экология - это не модная тема, а государственный приоритет. Чистые леса, озера, парки - это и гордость, и ответственность. За годы независимости удалось не просто сохранить природные богатства, но и приумножить их.

Площадь лесов выросла более чем на 1 млн га и достигла максимума за столетие. Сегодня это почти 10 млн га - легкие страны, требующие постоянной заботы и охраны. Но лес - это не только древесина, а сложная экосистема.

Беларусь - мировой лидер по восстановлению болот. Повторное заболачивание бывших торфяников поддерживает водный режим рек, снижает риски пожаров и сохраняет места обитания диких животных. Ежегодно в стране создается до 30 тыс. га новых лесов.

Благодаря системной природоохранной работе богат и разнообразен животный мир. За 15 лет численность лося выросла с 27 до 48 тыс., косули - с 73 до 127 тыс. А зубр, символ Беларуси, за 35 лет увеличил популяцию в 8 раз - почти до 3 тыс. особей.

Красная книга страны сегодня включает 213 видов животных, нуждающихся в первоочередной охране. Около 90 % из них сохраняются на особо охраняемых природных территориях.

Достижения Беларуси в сфере экологии признаны на международном уровне. По глобальному индексу Целей устойчивого развития ООН страна набирает около 80 баллов из 100, занимая 35-е место из 169 государств. В рейтинге экологической эффективности Беларусь 53-я из 177 стран, она входит в группу государств с высоким уровнем жизнеспособности экосистемы.

Атмосферный воздух - еще один повод для гордости. За последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ сократились более чем на треть.

В Минске, где до 90 % выбросов дают машины, особую роль играет электротранспорт. За два года число электромобилей в стране выросло более чем в 4 раза и на сегодняшний день достигает более 65 тыс. Владельцы электрокаров получают льготные тарифы на зарядку. Все это напрямую влияет на качество воздуха, которым мы дышим.

Елена Мельник, начальник службы экологической информации Белгидромета:

"Государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха включает 87 пунктов наблюдения, из которых 51 пункт с ручным режимом отбора проб, 18 автоматических станций и 18 газоанализаторов с набором сенсорных устройств, позволяющих получать информацию о качестве атмосферного воздуха в режиме реального времени. Также имеется один передвижной пункт наблюдения, мобильная лаборатория, которая используется для оценки качества воздуха в тех местах, в которых отсутствуют стационарные пункты наблюдения. Таким образом, в настоящее время мониторингом атмосферного воздуха охвачены 26 промышленных городов республики. Анализ проб атмосферного воздуха осуществляется аккредитованными лабораториями. Все оборудование, применяемое при проведении мониторинга атмосферного воздуха, калибруется и проверяется в соответствии с законодательством".

Вода - стратегический ресурс. Водообеспеченность Беларуси выше среднеевропейского уровня: 6,4 тыс. куб. м воды в год на человека при среднем европейском показателе около 6 тыс. За 20 лет сброс недостаточно очищенных стоков сократился почти в 7 раз, а доля очищенных достигла 99,7 %. А благодаря решению главы государства с 2025 года все централизованное питьевое водоснабжение переведено на подземные источники.

Комфортная среда проживания - неотъемлемая часть экологической политики. В 132 городах и районных центрах уровень озеленения достиг требуемых 40 %. Активное участие принимают и сами жители - от субботников до борьбы с инвазивными растениями.

Факт Но самая наглядная зона личной ответственности - отходы. За последнее десятилетие объем бытового мусора на одного жителя вырос на 20 %.

Сегодня работают 10 мусороперерабатывающих заводов и 73 линии сортировки. По итогам 2025 года Беларусь перерабатывает почти половину всех коммунальных отходов - 48,9 %. Это выше, чем в среднем по Европе, и значительно выше, чем в США и России.

Но никакая инфраструктура не будет эффективной без участия людей. Именно от того, как мы сортируем мусор, зависит качество вторичного сырья. В среднем в 2025 году каждый житель Беларуси сдал на переработку около 104 кг вторичных ресурсов, в том числе 49 кг бумаги и картона.

Ответственность за природу начинается не с громких лозунгов, а с повседневных поступков: донести упаковку до урны, выключить воду, заменить лампочку на энергосберегающую, вынуть зарядку из розетки и сортировать мусор. Бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормой жизни для каждого белоруса.