Беларусь прощается с писателем Николаем Чергинцом

Беларусь прощается с Николаем Чергинцом - боевым офицером, политиком, писателем.

Траурная церемония состоялась в Доме офицеров. Проститься и высказать слова соболезнования семье пришли высшие должностные лица, руководители министерств и организаций, сенаторы и депутаты.

Путь к литературе у Николая Чергинца был непростым. Мечтая стать спортивным журналистом, он выбрал профессию Родину защищать. Окончил юридический факультет БГУ и пошел на службу в милицию. Николай Иванович возглавлял комиссию Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, представлял Беларусь в ООН. Всегда стоял на защите своей страны и народа.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

"Последние дни он пробыл в больнице, и мы все переживали. Но даже в реанимации был с телефоном, старался позвонить и не просто сказать, что передает привет и выходит на связь, а стремился донести определенную мысль либо про общее дело, которое мы делали в Союзе писателей Беларуси, либо про вещи, которые, по его мнению, должны характеризовать место писателя в обществе".

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

"Если мы хотим посмотреть биографию нашего Отечества, нашей страны, это как раз и есть судьба Николая Ивановича, которая написана его жизнью и проверена временем. И, безусловно, все произведения, которые отмечаются на международной арене - как литература, так и экранизация, являются частью огромного культурного кода (не побоюсь этого слова) мирового сообщества, потому что на любом континенте, на любой части Земли всегда можно посмотреть творение и произведение искусства нашего великого классика, великого человека нашей страны".

Николая Чергинца не стало 7 июля. Ему было 88 лет.

Похоронят народного писателя Беларуси на Восточном кладбище Минска.