Беларусь простилась с народным писателем Николаем Чергинцом

Тысячи красных роз 9 июля несли сотни людей в память о человеке, офицере, политике и писателе Николае Чергинце. Его не стало 7 июля на 89-м году жизни.

Траурная церемония прощания прошла в Центральном Доме офицеров. Первый венок как дань уважения, благодарности и признательности - от Президента страны Александра Лукашенко.

Траурная церемония прощания прошла в Центральном Доме офицеров

Николай Чергинец несколько созывов был сенатором и по долгу службы занимался международной политикой и национальной безопасностью Беларуси. Стоял у истоков создания и укрепления Союзного государства. Десятилетия служил в Министерстве внутренних дел, прошел Афганистан.

И при всем при этом - за спиной оставались не только штабы и полигоны, но и книги. Генерал-лейтенант, прошедший огонь и службу, он оставался членом Союза писателей СССР и Беларуси. И, конечно, не забывал главную роль для семьи - отца и мужа.

Игорь Чергинец, сын Николая Чергинца:

"Повысить голос он мог и повышал, когда чувствовал несправедливость, когда знал, что это для дела. И, наверное, достиг в жизни многого благодаря тому, что ко всему относился с душой и не мог стоять в стороне".

Владимир Гаврилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Еще несколько недель назад мы связались и говорили о литературном процессе, о нелегком труде писателя на пользу государства, народа. Даже строили планы. Говорили о сентябре, о будущем фестивале, о Дне белорусской письменности. Ему было тяжело, он болел".

Последний путь народного писателя Беларуси прошел сквозь коридор офицерского корпуса, честь которому он сохранял до конца жизни. Похоронили Николая Чергинца на Восточном кладбище Минска.