Беларусь простилась с Николаем Чергинцом. Человеком, офицером, политиком и писателем. Гражданская панихида прошла в Центральном Доме офицеров - согласно статусу и званию - генерал-лейтенант. Его не стало в возрасте 88-ми лет 7 июля.

Он был начальником уголовного розыска, служил в Афганистане, был сенатором, писал книги - и везде достигал высот. Сотни людей пришли сказать ему последнее "прощай" и выразить слова соболезнования близким Николая Чергинца. Каким он был отцом, коллегой и наставником - воспоминания и эмоции.

Красные розы для последнего народного писателя

Кажется, сегодня в Минске не осталось красных роз. Букеты из этих цветов приносил каждый, кто пришел на прощание с Николаем Чергинцом. Людской поток шел на протяжении нескольких часов.

Первый венок как знак уважения, признательности и благодарности - от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Выразить соболезнования семье пришли высшие должностные лица, представители министерств, ведомств, в том числе Белтелерадиокомпании, и депутатский корпус.

Евгений Арендаревич, председатель правления Белорусского союза кинематографистов:

"Он был верным, настоящим соратником и для многих - идейным вдохновителем. Но самое главное - он был наставником, был учителем. Он давал сакральные знания, ту огромную мудрость, благодаря которой людям становилось жить чуточку светлее. Он давал надежду и веру".

История страны в биографии Николая Чергинца

Мальчик, переживший нацистскую оккупацию, грезил футболом и достиг успеха в спорте. Без малого 30 матчей провел в первенстве СССР, закончил Высшую школу тренеров. Учился на журфаке, мечтая стать спортивным журналистом, но после второго курса перевелся на юрфак и посвятил жизнь защите народа и Родины. Честь и долг для него всегда были в приоритете - этому он учил и детей.

Игорь Чергинец, сын Николая Чергинца:

"Любить страну, любить семью, честность, порядочность - это основное. Он достиг в жизни многого благодаря тому, что ко всему относился с душой и никогда не мог оставаться в стороне".

На службу в милицию Николай Чергинец пришел в звании лейтенанта, а завершил ее генерал-лейтенантом. Он работал в УГРО, возглавлял уголовный розыск и признавался лучшим сыщиком в республике и Советском Союзе. Милицейские будни и стали основой сюжетов его художественных произведений. Чергинец писал о том, что знал досконально, поэтому ему не требовались консультанты. Сегодня его по праву называют родоначальником милицейского детектива в Беларуси.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Его книги переведены на 15 языков мира! Он был талантливый писатель, я сам зачитывался его детективами. Он был боевым офицером, который не знал, что такое трусость, и доказал это во время службы в Афганистане. Он дружил с самыми крупными белорусскими писателями, и они относились к нему с должным уважением - это тоже факт".

Общий тираж книг Чергинца - 7,5 млн экземпляров

Биография страны - это описание судьбы Николая Чергинца. Он прошел Афганистан. И эта часть жизни нашла отражение в литературе. Как и работа на благо страны. Будучи сенатором, он отвечал за международную политику и национальную безопасность. И при этом не переставал писать. Общий тираж его книг превысил 7,5 млн экземпляров. Он был членом Союза писателей СССР и Беларуси. Единственный генерал-лейтенант.

"Народный писатель Беларуси" - исключительно редкое звание. Его вручают 70 лет, и за это время были удостоены лишь 10 человек. Открывал звездную десятку в 1956 году Кондрат Крапива, а последним в 2022 году стал Николай Чергинец. До него почетное звание не вручалось на протяжении 27 лет.

Он работал до последних дней. Мечтал окончить масштабный цикл "Трудные дороги жизни", но точку поставить не успел. Осталось наследие и память. Последний путь боевого офицера, политика, писателя прошел сквозь коридор офицерского корпуса, честь которому он сохранял до конца жизни. Похоронили последнего народного писателя Беларуси на Восточном кладбище Минска.