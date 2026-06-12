Беларусь пытаются втянуть в конфликт, считает экс-премьер-министр Украины Азаров

"Эта политика никуда не делась. Напротив, она, в отличие от политики Трампа, является системной. То есть, реализуется пункт за пунктом, позиция за позицией. И им надо выбить Беларусь из состава Союзного государства, сделать ее враждебной России. А для этого используется ряд шагов. Нельзя не видеть каких: это и санкции, это экономическое давление, это и политическое давление. Это, безусловно, хамские высказывания в адрес Лукашенко со стороны киевского режима. И это, конечно, различные военные провокации. Нельзя не заметить концентрацию воинских подразделений в Польше, в Прибалтике, на границах с Беларусью. Так что все идет к тому, чтобы все было задействовано, чтобы зацепить Беларусь, втянуть ее в этот конфликт".