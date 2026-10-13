Беларусь работает над включением Брестской крепости в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Беларусь продолжает работу по включению мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вопрос на высшем уровне поднимали уже не раз, впервые - больше 20 лет назад. Сейчас процесс вновь "реанимировали" по инициативе Генеральной прокуратуры. В мае 2025 года в Париже представили совместный белорусско-российский проект "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган".

Документы для оценки "претендента" уже отправлены международным экспертам. Туда вошли карты мемориалов и окрестностей, чтобы показать, что мемориалы находятся в безопасных, охраняемых зонах. Изучение материалов займет около года.

Следующие этапы предусматривают работу экспертов в мемориалах, а также написание номинационного досье. Путь к включению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО обычно занимает несколько лет.