"Беларусь - стабилизатор региона": Сергей Лукашевич о мире и взаимодействии с партнерами

3 Июля в Троицком предместье, популярной локации у иностранных туристов, которые любят приезжать в Беларусь на праздники, развернулась выездная студия "Первого информационного".

О миролюбивой политике страны, об исторической памяти и взаимодействии с партнерами поговорили с первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Лукашевичем.

"Суть нашей внешней политики, как и основа для взаимодействия с нашими партнерами по всему миру, - это жить в мире, справедливости и свободе. Прошло уже 82 года после радостных для белорусов событий 3 июля 1944 года, и мы продолжаем выстраивать вокруг себя атмосферу доверия, стабильности и мира. Наша страна является таким стабилизатором напряжения в регионе, и с каждым годом эта характеристика только подтверждается. Именно мы стараемся стабилизировать ситуацию. Мы выступаем драйвером мирных процессов. Что-то у нас получается очень хорошо, что-то менее хорошо, но мы работаем с нашими партнерами, чтобы вот эта наша миролюбивая позиция, направленная на взаимодействие с окружающим миром, с соседями, имела уважительное восприятие со стороны наших партнеров. Потому что именно такая позиция отвечает чаяниям, видениям и мыслям человечества о всеобщем процветании и мире во всем мире", - подчеркнул первый замминистра иностранных дел.

Белорусы осознают ценность мира и знают, что такое война. Сергей Лукашевич подчеркнул, что мы одни из немногих, кто действительно сохранил память о тех событиях. "И не то, чтобы мы сохранили ее с точки зрения укора. Ведь когда войска Германии вторглись в нашу страну без приглашения в 1941 году, их лозунги были очень даже такие красивые, привлекательные: привнести культуру в нашу страну, пригласить нас пожить в единой Европе по образцам и подходам того времени. И мы прекрасно помним, чем это все закончилось. Закончилось это геноцидом белорусского народа", - напомнил он.

Сергей Лукашевич отметил, что миролюбивые взгляды белорусов разделяют во многих странах, на многих континентах, и поэтому у нас много друзей, что позволяет Беларуси успешно выстраивать взаимовыгодный диалог.