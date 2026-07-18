Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ

Беларусь обозначила свое виденье развития технологий на базе ИИ. Встреча высокого уровня по управлению искусственным интеллектом прошла в Шанхае в рамках всемирной тематической конференции.

Наша цель - обеспечить каждой отрасли экономики, каждому госоргану и гражданину доступ к самым современным возможностям искусственного интеллекта.

Сотрудничество и поддержка в развитии ИИ-технологий

Курс развития искусственного интеллекта должен задаваться не интересами отдельных компаний или соперничеством стран, а широтой доступа к технологии. Беларусь готова активно включаться во все процессы ради общего развития.

Встреча высокого уровня стала одним из ключевых событий всемирной конференции. Наращивание собственных компетенций в сфере ИИ невозможно без эффективного сотрудничества с ближайшими союзниками и партнерами. В мире, где отдельные государства выбирают путь технологической изоляции и ограничений, Китай демонстрирует альтернативу - путь равноправного сотрудничества и взаимной поддержки. Такой подход импонирует Беларуси.

Кирилл Залесский

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Эту тему мы обсуждаем в совершенно различных разрезах. В первую очередь нас интересует вопрос открытости платформ и систем. Политика, которую продвигает Китай, полностью созвучна с теми ожиданиями, которые высказывают государства в Шанхае. Политика Китая заключается в открытости, в развитии опенсорса, преодолении цифрового неравенства и разрыва возможностей разных государств в доступности к системе искусственного интеллекта, к программному обеспечению и непосредственно к оборудованию и инфраструктуре".

Создана Всемирная организация сотрудничества в сфере ИИ

Искусственный интеллект может стать мостом к более справедливому и инклюзивному миру. Поможет в этом новая международная структура, среди учредителей которой - в том числе и Беларусь. Всемирная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта станет платформой, где страны смогут обмениваться технологиями, опытом, лучшими практиками, видением будущего. Интересно развивать тему и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и Союзного государства.

Олег Копылов, заместитель генерального секретаря ШОС:

"У нас есть уже ряд принятых документов. В предстоящей Бишкекской декларации тоже будет отмечена роль искусственного интеллекта. Так что работа идет по линии ШОС вполне активная. Достаточно упомянуть, что к этой инициативе, к этой организации присоединились 11 государств сообщества ШОС, включая 8 стран-членов".

Александр Алимов, замминистра иностранных дел России:

"Какой потенциал в себе несут эти технологии и на какое множество сфер они распространяются - от медицины до сельского хозяйства, управления городами, транспортом, наукой и образованием. То есть это приоритетные направления развития наших стран в рамках Союзного государства. Столь же много они несут и вызовов, и с собой каких-то опасений, необходимости что-то контролировать, где-то придерживаться этических принципов. И, конечно же, Китайская Народная Республика, как и наши страны, стремится быть независимой, суверенной, стремится быть во главе этого процесса".

А ведь еще есть площадки ЕАЭС, СНГ, БРИКС, двусторонние инициативы разных стран. Все это в общем итоге поспособствует развитию технологий на принципах справедливости. Выстраивать доверительный диалог между странами архиважно.

Арун Сундарараджан, профессор Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета (США):

"Управление искусственным интеллектом - это крайне важный фактор, определяющий, будет ли ИИ оказывать положительное влияние на производительность и насколько равномерно будут распределяться выгоды от его внедрения. Как экономист, я изучаю управление этой технологией, потому что именно регулирование является критически важным звеном, определяющим экономическое воздействие ИИ".

Всемирная конференция в 2026 году собрала в Шанхае представителей органов госуправления, бизнеса, а также ученых и исследователей более чем из 100 стран и международных организаций. Беларусь, как один из региональных лидеров в сфере искусственного интеллекта готова вносить свой вклад в общую работу.