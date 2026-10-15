Беларусь - важный участник системы коллективной безопасности ОДКБ, считает эксперт Коновалов

Беларусь занимает важное место в ОДКБ и играет значимую роль в обеспечении стабильности в Восточной Европе.

Иван Коновалов, российский военный эксперт и журналист, отметил, что на белорусской границе уже складывалось немало серьезных и весьма опасных прецедентов. По его словам, были и попытки взорвать ситуацию внутри Беларуси, и известно, кто их организовывал.

"Все это делает Беларусь одним из важнейших членов ОДКБ. Но и самостоятельная политика Беларуси, которая при этом является членом Союзного государства, играет очень важную роль в Восточной Европе и в контексте НАТО", - отметил эксперт.