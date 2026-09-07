Беларусь ведет переговоры с РФ о запуске трансграничных платежей по QR-коду

Беларусь ведет переговоры с Россией о запуске трансграничных платежей по QR-коду для граждан обеих стран.

По предварительным оценкам, проект планируется реализовать весной 2027 года.

Один из банков страны уже сообщил о приостановке оплаты по QR-коду в организациях торговли и сервиса на терминалах российского банка. Это связано с введением в сентябре в России единого стандарта универсального платежного QR-кода.