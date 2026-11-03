Беларусь вновь становится площадкой для международного диалога. Главная цель - не просто обмен мнениями, а выработка конкретных решений, которые будут работать в интересах людей и укреплять общее евразийское пространство. Мнение эксперта.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы все равно стремимся к тому, чтобы было единое пространство, которое может ответить тем вызовам и угрозам, которые сегодня есть в глобально меняющемся мире. И здесь, как бы мы ни хотели, но диалог нужен - открытый, абсолютно четкий. И не только, как говорят, разговор ради разговора, а для того, чтобы были выработаны конкретные решения в интересах людей тех стран, которые представляет сегодня Евразия. Поэтому заявленное количество стран для участия в международной конференции, которая будет проходить в Минске, свидетельствует о том, что есть заинтересованность, есть потребность, а значит, будет результат".