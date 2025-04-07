Беларусь во власти непогоды - устранение последствий снегопада продолжается

В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Помощь в этом оказывают работники МЧС.

Как сообщили в ведомстве, из-за сильного ветра деревья упали на крыши жилых домов в одном из населенных пунктов в Гродненском регионе, также повреждена машина в Минске. Передвижной генератор МЧС помогает поддерживать электроснабжение в деревне Бытень под Пуховичами.

Апрельский снегопад создает трудности и на дороге. Появились кадры образовавшейся пробки на трассе Р-122 под Могилевом. Очевидцы уточняют, что автомобильный коллапс случился примерно в 7 км от областного центра. В тематическом чате водители пишут массу сообщений о том, что дорога сейчас очень скользкая, поэтому стоит быть максимально аккуратными.

Как сообщили в БелЖД, на участке Осиповичи - Могилев из-за падения деревьев нарушено движение отдельных поездов. Они следуют с отклонением от графика от 15 минут до 1 часа.

Коммунальные службы активно расчищают дороги, но снег пока не собирается останавливаться.