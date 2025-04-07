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Беларусь во власти непогоды - устранение последствий снегопада продолжается
В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Помощь в этом оказывают работники МЧС.
Как сообщили в ведомстве, из-за сильного ветра деревья упали на крыши жилых домов в одном из населенных пунктов в Гродненском регионе, также повреждена машина в Минске. Передвижной генератор МЧС помогает поддерживать электроснабжение в деревне Бытень под Пуховичами.
Апрельский снегопад создает трудности и на дороге. Появились кадры образовавшейся пробки на трассе Р-122 под Могилевом. Очевидцы уточняют, что автомобильный коллапс случился примерно в 7 км от областного центра. В тематическом чате водители пишут массу сообщений о том, что дорога сейчас очень скользкая, поэтому стоит быть максимально аккуратными.
Как сообщили в БелЖД, на участке Осиповичи - Могилев из-за падения деревьев нарушено движение отдельных поездов. Они следуют с отклонением от графика от 15 минут до 1 часа.
Коммунальные службы активно расчищают дороги, но снег пока не собирается останавливаться.
Работу не приостанавливают и энергетики. Порывистый ветер, снегопады и наледь становятся причиной технологических нарушений. По последним данным Минэнерго, 7 апреля в 8:00 без света оставались около 50 населенных пунктов, большинство из них в Могилевской области.