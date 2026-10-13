Беларусь воспринимает тепло как данность, а Европа считает скудные запасы газа

Пока Европа просчитывает, как сэкономить скудные запасы природного газа, чтобы растянуть удовольствие от высоких температур до конца зимы, белорусы это благо давно воспринимают как данность. Прагматичный курс Союзного государства и развитие альтернативных природному газу источников позволяют без колебаний проживать самые суровые холода.

В структуре этого баланса преимущество пока у природного газа, однако интенсивно развиваются и другие источники, например, электрификация домов (тут разгуляться позволяют киловатты атомной электростанции), а еще применение местных видов топлива. Торфа хватает, а производство древесных топливных пеллет - с видимыми перспективами.

Константин Аношенко, замминистра энергетики Беларуси:

"Только за последний год мы в два раза приросли к объему потребления электрической энергии. Я думаю, что в ближайшем будущем эти объемы там достигнут 200-300 млн киловатт-часов, что сопоставимо уже с объемом очень большого промышленного предприятия. Это эффективно и с точки зрения того, что атомная электроэнергия - это свое, выработанное в Республике Беларусь нашей атомной станцией. Все-таки это не топливо углеводородное, которое мы вынуждены закупать в соседних странах, пусть и в максимально дружественных. Это валютные ресурсы, это те деньги, которые мы могли бы потратить на развитие нашей экономики. Поэтому собственный энергоисточник, энергоресурс всегда будет в приоритете в Республике Беларусь".

Когда источников в избытке, можно выбирать то, что окажется для государства и потребителя менее затратно. Ведь расходы распределяются именно в таком партнерстве.

Сегодня для белорусов отопление субсидируется до 80 % , это значит то, что видим в жировке, всего лишь пятая часть от того, сколько реально стоит тепло в квартирах. Более того, малообеспеченным и социально уязвимым категориям предоставляется господдержка в форме безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты ЖКУ.

Для кого этого актуально? Тем семьям, которые проживают в сельской местности, а их траты на коммуналку превышают 15 % всего дохода семьи, для городских - это планка выше 20 % дохода.

Услуги дорожают. Это не белорусский тренд, на цены влияют мировые процессы, которые так или иначе касаются абсолютно всех государства. Другой вопрос, насколько это государство готово подставлять плечо и предлагать в этом плане ценовую политику без шока для кошельков простых граждан.

Для этого в Беларуси годовые повышения разделили на два этапа. С 1 июля как раз произошли изменения, которые отразятся в октябрьской жировке, когда будет видна картина полного отопительного месяца.

Для расчета обычно берется условная 2-комнатная квартира общей площадью 48 кв. м, где проживает семья из 3 человек. Для такого жилья при нормативном потреблении услуг плата за ЖКУ за весь год вырастет на 22,5 рубля.

Если не заглядывать далеко, а пройтись по тому, что предложено у соседей, самые демократичные жировки остаются для белорусов. Для еврозоны Польши, Литвы и Латвии минимальные показали больше чем в 4 раза.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"В Германии десятки миллионов домохозяйств отапливаются газом. Поэтому сейчас осенью многим людям придут и уже начинают приходить перерасчеты по коммунальным платежам. Там, как правило, стоит очень большая сумма. Бывает и такое, что человек или хозяйство должны заплатить больше 1 тыс. евро за один раз. Правительства опасаются, что люди просто начнут выходить на улицы, ведь политика государства довела до того, что они просто оказались без средств к существованию. Поэтому страны действительно стоят перед острым энергетическим кризисом. Как пережить этот грядущий отопительный сезон, никто не знает".

Европа встречает зиму с рекордно низкими запасами природного газа. Подземные хранилища заполнены на 72 % - это минимальный уровень запасов за всю историю наблюдений с 2011 года. Для Германии и Нидерландов объемы имеющегося в стране газа и вовсе не достигают 50 %. Пока Еврокомиссия с пеленой на глазах требует отказа от российских углеводородов, простые европейцы с ужасом ждут холодом и счета за условное тепло.

Согласно данным опросов, лишь треть жителей Прибалтики способны "без труда" оплатить счета за отопление. Таких богачей в Эстонии оказалось 26 %, в Латвии - 28 %, в Литве - 35 %. В то же время 5 % граждан прибалтийских республик уверены, что вообще не смогут оплатить счета. Остальным придется ужаться в расходах на еду, лекарства.

Финансисты рекомендуют европейцам копить и входить в зиму с подушкой безопасности.