Беларусь войдет в инновационные проекты БРИКС в сфере квантовых технологий

"Мы продолжаем расширять эту повестку дня, максимально привлекать наших белорусских партнеров к совместной работе. И с удовлетворением отмечаем, что атомная энергетика тоже не выходит из повестки дня, идет обсуждение технического облика и экономической модели строительства третьего энергоблока Белорусской АЭС в Островце. И по мере решения этих организационных вопросов мы готовимся выйти на площадку, да, собственно, мы с нее и не уходили. Поскольку белорусская станция для нас является витриной международного сотрудничества, где с одной стороны - максимальная локализация и вовлечение специалистов белорусских компаний, людей, кадров в реализацию этого проекта, а с другой стороны, на всех этапах работы мы работаем с лозунгом: "Как себе", мы строили, как себе, изготавливали топливо, как себе, мы проводим сервисное обслуживание, как своей АЭС, и Белорусская АЭС включена во все режимы поддержки, в том числе и запчастями, концерна "Росэнергоатом".