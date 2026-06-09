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Беларусь войдет в инновационные проекты БРИКС в сфере квантовых технологий
Беларусь будет вовлечена в инновационные проекты в сфере высоких технологий. В Москве состоялся первый Форум квантовых технологий стран БРИКС. На нем присутствовали ученые, эксперты и представители государственной власти.
Сегодня квантовая сфера одна из наиболее важных областей для развития технологий будущего. Главные направления - наука, применение квантовых вычислений, образование, становление рынка труда квантовых специалистов, а также использование квантовых технологий в атомной энергетике.
У Беларуси совместно с Россией большой опыт в сотрудничестве в этой сфере: уже действуют два энергоблока БелАЭС и идет обсуждение строительства третьего.
Алексей Лихачев, гендиректор Госкорпорации по атомной энергии "Росатом":
"Мы продолжаем расширять эту повестку дня, максимально привлекать наших белорусских партнеров к совместной работе. И с удовлетворением отмечаем, что атомная энергетика тоже не выходит из повестки дня, идет обсуждение технического облика и экономической модели строительства третьего энергоблока Белорусской АЭС в Островце. И по мере решения этих организационных вопросов мы готовимся выйти на площадку, да, собственно, мы с нее и не уходили. Поскольку белорусская станция для нас является витриной международного сотрудничества, где с одной стороны - максимальная локализация и вовлечение специалистов белорусских компаний, людей, кадров в реализацию этого проекта, а с другой стороны, на всех этапах работы мы работаем с лозунгом: "Как себе", мы строили, как себе, изготавливали топливо, как себе, мы проводим сервисное обслуживание, как своей АЭС, и Белорусская АЭС включена во все режимы поддержки, в том числе и запчастями, концерна "Росэнергоатом".
Страны сотрудничают и в научной сфере: российский Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" проводит совместные исследования в сфере квантовых технологий для биомедицины с ведущими вузами и институтами Беларуси, в частности, с БГУ и Академией наук.