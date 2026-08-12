Беларусь возглавила топ-5 стран - покупателей российских джемов и мармелада

Беларусь стала крупнейшим покупателем российских джемов, фруктовых желе и мармелада. За 7 месяцев 2026 года белорусы купили этой продукции на 9 млн долларов.

С учетом того, что общий объем российского экспорта джемов, желе и мармелада за указанный период составил около 12 тыс. т на 29,5 млн долларов, то на долю поставок в Беларусь приходится более 1/3.

В пятерку основных покупателей этой продукции также вошли Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Монголия.