Беларусь впервые после снятия санкций примет чемпионат мира по танцевальному спорту

Минск примет чемпионат мира. Впервые в истории белорусского танцевального спорта и впервые после снятия санкционных ограничений официально состоится чемпионат мира по танцевальному спорту в одной из самых зрелищных и технически сложных дисциплин - "шоу стандарт".

Это знаковое событие станет первым за долгое время официальным чемпионатом мира, который пройдет в Беларуси. Турнир свидетельствует о возвращении страны в международную спортивную повестку и подтверждает высокий уровень доверия к Беларуси как к площадке для проведения соревнований мирового масштаба.

Антон Юспа, председатель ассоциации "Белорусский альянс танцевального спорта":

"Наша вся спортивная общественность бьется со снятием несправедливых санкций. Мы пошли немножко вперед и преуспели в этом. Мы одна, наверное, из немногих федераций, которая привезет официальный чемпионат мира по танцевальному спорту уже в этом году. Тот уровень и лейтмотив, который задает Беларусь, всегда вызывает восхищение. Международная федерация ощущает какое-то давление со стороны европейских стран, которые все равно выказывают недовольства, но мне льстит то, что Международная федерация нацелена на то, чтобы спорт был справедливый. Политика нашего государства направлена именно на то, чтобы Беларусь воспринималась открытой страной. Очень большой бонус при нашей заявке: гораздо легче для спортсменов доехать до Беларуси, есть логистические сложности на сегодняшний день, но безвиз очень хорошо подкрепляет всю историю".

Чемпионат мира пройдет в рамках международных соревнований по танцевальному спорту Alliance Trophy 2026 5 и 6 декабря на паркете столичного Дворца спорта. Беларусь представят две сильнейшие пары. Особую зрелищность чемпионату придаст живое музыкальное сопровождение белорусского оркестра под управлением Бориса Мягкова, который считается одним из ведущих оркестров Европы.

Торжественное открытие чемпионата пройдет 5 декабря.