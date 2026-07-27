Беларусь выстраивает новую логистику и сервисную модель для Африки и Азии

Накануне состоялось масштабное совещание у главы государства, посвященное итогам командировок в регионы Азии и Африки и реализации инвестиционных проектов. Президент акцентировал внимание на необходимости системной работы с новыми партнерами, подчеркнув, что "окно возможностей" требует не только политической воли, но и конкретных экономических решений - от логистики до создания совместных производств. О новых подходах и фирменном стиле белорусской политики рассказал аналитик Дмитрий Швайба в студии "Первого информационного".

Первое и главное, что отличает белорусский подход, - это доведение всего до конца, последовательность и личный контроль со стороны Президента. "Колоссальный политический ресурс вложен в эти встречи на высшем уровне. Но важно перевести это в экономическую плоскость: конкретные заказы для предприятий, логистика. Сегодня мы выстраиваем структуру будущего взаимодействия с миром, где понятия "дальняя" и "ближняя дуга" уже не актуальны. Нужно работать с теми, с кем представляется возможным", - пояснил аналитик.

На совещании, по его словам, буквально "прорисовывалась схема логистического обеспечения поставок на африканский континент" - через порты, политических лидеров, межгосударственные договоренности.

Президент поставил задачу заходить в регионы не только с компетенциями, но и с инвестициями, формируя на местах сервисы по обслуживанию белорусской техники и продукции. "Мультибрендовая история, когда с помощью государства создаются площадки для приобретения всего спектра белорусских товаров. Сервисная история не должна отставать - современный потребитель разбалован, он хочет получить весь комплекс услуг в рамках приобретаемого товара. И это общий тренд", - отметил Дмитрий Швайба.

Финансовый аспект прозвучал под новым углом: раз мы ожидаем от иностранных производителей инвестиционных проектов на своей территории, то и на внешних рынках должны предлагать финишное производство, сборку, обслуживание. "Именно поэтому на совещании был так интегрирован Национальный банк. Предложено рассматривать четкое взаимодействие правительства и банка по сопровождению проектов на внешнем контуре", - добавил аналитик.

Постколониальная история, к которой Беларусь не имеет отношения, делает ее привлекательной. Но главное - репутация. "Беларусь понимает, что на последовательности и твердости решений можно заработать дивиденды - не только политические, но и экономические. В мире, где договоренности сплошь и рядом не соблюдаются, наша обязательность дорогого стоит", - подчеркнул Дмитрий Швайба.

Кроме того, белорусские товары известны в этих регионах поколениями. Мы не предлагаем новых брендов, а выводим на новый технологический уровень те, что уже зарекомендовали себя, и предлагаем их в комплексном восприятии для современного потребителя.