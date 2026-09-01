Беларусь ярко отметила 1 сентября - студентов и школьников поздравили высшие должностные лица

Краткий пересказ от ИИ

Быть опорой и примером для подрастающего поколения - задача, которая поставлена Президентом. Поздравить студентов и школьников со знаковым событием сегодня приехали высшие должностные лица. Новый учебный год начинается и для педагогов: предстоит не только дать знания, но и помочь каждому ребенку раскрыть свои способности.

Есть истина: знания не имеют веса, но именно они удерживают государства на плаву. Сегодня вся Беларусь становится единым кораблем. Более миллиона школьников и студентов делают шаг в большое плавание. В этом тернистом и нелегком пути их поддержит государство, которое уже раскрыло свои паруса. И поэтому держим курс на знания.

Образование - основа социальной политики страны, и безусловно, 1 сентября на календаре даже для тех, кто школу давно закончил, всегда будет знаком нового этапа жизни. Для первоклассников он станет первым шагом в мир открытий, для выпускников - временем выбора пути. И государство делает все, чтобы этот путь был успешным. Акценты на новый учебный год расставил министр образования.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Сегодня хочется нашим самым маленьким школьникам, первоклассникам пожелать успехов в этом долгом пути познания. Ребятам, которые уже пришли в колледж, в университет и будут получать уже новую профессию, пожелать своего профессионального становления. Нам нужны настоящие профессионалы, высококвалифицированные специалисты. Мы очень ждем молодежь в экономике нашей страны".

15-й корпус БНТУ открылся после реконструкции

1 сентября легендарный "Кораблик" вновь поднял якорь. После десятилетней реконструкции 15-й корпус БНТУ распахнул двери для студентов. Ключи от нового дома вручили те, кто его строил, а приняли те, кто будет строить белорусское завтра. Красную ленту перерезали вместе с Натальей Кочановой. Это будет не просто корпус, а настоящая мастерская для инженерной элиты страны, по эскизам которой уже совсем скоро откроют Национальный музей Беларуси.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"БНТУ - первый вуз, удостоенный ордена Трудовой Славы. Это подтверждает, что здесь работает великолепный профессорско-преподавательский состав - люди, которые точно знают, как и чему обучать студентов. Отрадно, что сегодня сохраняется достойный конкурс на эти специальности. Строительное направление, энергетический и архитектурный факультеты - это то, что, по сути, сейчас возрождается".

"Для меня 1 сентября - одно из самых приятных, самых радостных и счастливых. Я еще никогда, наверное, так не хотел прийти на 1 сентября, потому что у нас открывается новый корпус с новым оборудованием, с нашими уважаемыми преподавателями, чтобы мы могли изучать архитектуру и достойно принять эстафету нашего старшего поколения", - рассказал архитектор, студент БНТУ Владислав Кашковский.

Центр военно-патриотического воспитания в МИТСО

В Международном университете МИТСО сегодня тоже новоселье - открылся центр военно-патриотического воспитания. Здесь, среди экспонатов военных лет и у стрелкового тренажера, студенты будут постигать не только науку, но и главные ценности: любовь к Родине, честь и готовность ее защищать.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Если такие центры есть, то молодые люди прекрасно понимают, что такое оружие, как оказать первую медицинскую помощь в сложной ситуации и не стушеваться, если вдруг придет беда, сделать все возможное для защиты Родины и для сохранения жизни своего товарища".

Школа - место силы: миллионы учащихся сели за парты

Впрочем, вместе со студентами роль главных виновников торжества делит миллион школьников, из которых 87 тыс. - первоклассники. Мэр столицы Владимир Кухарев пожелал ребятам Минска держать штурвал знаний крепко. Для одиннадцатиклассников этот год станет решающим, для первоклашек - первым шагом в большую жизнь. А юным учителям - надежно вести за собой своих учеников.

Ольга Малейко, жительница Минска:

"Супер ответственно, вообще очень волнительно. Первый раз в первый класс. Я как будто бы сегодня заново сама иду в школу. Мы сегодня встали с Доминикой в 6 утра, наводили красоту и очень переживаем, конечно. Надеемся, что все будет здорово".

"Это очень большая ответственность, потому что родители отдают нам своих детей. Это самое дорогое, что у них есть. Поэтому готовимся мы, конечно, очень тщательно, долго. Время у нас на это всегда есть", - отметила учитель начальных классов СШ № 61 Минска Светлана Кисель.

Эстафета новоселья: сразу три новые школы в Минской области

Эстафету новоселья подхватили и в Минской области - сразу три современные школы открылись в Прилуках и Смолевичах. Спортивные залы, тренажеры, светлые классы - здесь все для того, чтобы дети росли здоровыми и талантливыми. Более 800 учеников впервые услышали звонок в этих стенах.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Это все такая масштабная, многовекторная работа. Цель которой - создание качественной системы образования для наших детей. И это наш общегосударственный приоритет".

На пути к знаниям: праздник прошел в каждом уголке страны

В агрогородке Германовичи, где школа перешагнула вековой рубеж, сегодня особенно тепло. Игорь Сергеенко поздравил ребят и вручил подарки: оборудование для школы и книги "Беларусь - наша Радзіма" для каждого первоклассника от самого Президента. Эта книга становится для школьников реликвией.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Особо признателен руководству республиканского предприятия "Белтелеком", которое за счет собственных средств проложило оптиковолоконную линию связи, что позволило обеспечить более высокую скорость интернета, создать локальную сеть, подключиться к общественной системе безопасности. То есть, открывает новые перспективы".

Подарки к 1 сентября: День знаний прошел в Беларуси

В Оршанском районе единый урок для школьников провел педагог со стажем - председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. И тоже не с пустыми руками - мультиборд и спортинвентарь - такие нужные школе подарки. А для малышей - снова книга от Президента, чтобы с первого дня знать, чувствовать и держать в руках историю своей страны.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"У нас и крупный промышленный комплекс, и сельское хозяйство, и биотехнологии, нанотехнологии, наука - все это требует высокого интеллекта, высокого уровня знаний. И какая молодежь придет, кто придет на смену старшему поколению, зависит, как будет развиваться наша суверенная Республика Беларусь".

Сила знаний: Беларусь открывает возможности для каждого

Беларусь - это территория равных возможностей для всех. Ярко и тепло встретили День знаний в спецшколе № 14 для слабослышащих детей. Здесь учатся 142 ребенка, и для них созданы не просто все условия для учебы, творчества и спорта, у них уже несколько лет подряд есть добрый друг из Администрации Президента. Дмитрий Матусевич - постоянный гость на концертах у ребят.

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Считаю для себя честью уже больше пяти лет посещать их мероприятия, поддерживать как могу. И лично, и каким-то образом материально. А самое главное - это видеть счастливые улыбки наших детей.

Верность кадетскому братству: открытый урок с Александром Вольфовичем

Тот, кто чтит честь мундира смолоду, сегодня получил свой первый боевой приказ от госсекретаря Совета безопасности. В Минском областном кадетском училище пополнение - более 80 новичков приняли присягу на верность кадетскому братству. Александр Вольфович пожелал им гордо носить погоны и помнить принцип: "Жизнь - Родине, честь – никому".

Влада Юркус, учащаяся Минского областного кадетского училища:

"Мы подготавливали парадную форму, утюжили ее, начищали обувь, привозили себя в опрятный вид, чтобы показать красоту Кадетского училища. Так как красота Кадетского училища в парадной форме - это очень красиво, очень значаще для нашего образования и училища".

Второй дом: праздничная атмосфера в сельских школах

В агрогородке Чачково сельская школа тоже встречает своих учеников. Здесь всего 13 первоклашек, но к каждому - особое внимание. Первый заместитель председателя Комитета госконтроля отметил: именно в таких школах создается особая, домашняя атмосфера. А когда школа - как второй дом, то даже стены помогают.

Дмитрий Баско, первый зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"Мы должны создать все условия для их учебы, дать им хороший старт для того, чтобы они достойно отучились, потому что дети - это наше будущее, будущее нашей страны. И от того, как мы организуем учебный процесс, как будут относиться родители и ученики. К нашим первоклассникам и вообще к ученикам зависит и будущее нашей страны".

Пусть попутный ветер несет наших путешественников за знаниями к их мечтам, а школьный звонок станет музыкой новых побед. Стефания Винничек и большая команда "Первого информационного" поздравляет юных белорусов с Днем знаний и желает как можно чаще становиться героями телеэфира и рассказывать о громких достижениях на благо страны!