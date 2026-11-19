Беларусь в реализации Целей устойчивого развития заняла 35-ю строчку в мировом индексе. В чем добились наибольшего прогресса, рассказал замдиректора Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский в "Актуальном интервью".

Всего выделено 17 Целей устойчивого развития, благодаря которым можно констатировать достижение в государстве высокого уровня человеческого потенциала и социального самочувствия населения.

Некоторые цели уже в Беларуси успешно реализованы - это обеспечение экономического роста, цифровизация, гендерное равенство, поддержания высокого уровня экологии в больших и малых населенных пунктах, а также ликвидация нищеты.

Александр Посталовский

"17 Целей включают в себя еще более 150 подзадач. В показатели свидетельствуют об определенном уровне страны в контексте реализации общей стратегии ООН по обеспечению достойного уровня жизни и благосостояния населения во всем мире", - отметил гость интервью.

В 2015 году были выбраны направления, реализация которых непосредственно способствует развитию человеческого потенциала в самых разных странах. Кстати, цели работают только во взаимосвязи друг с другом, потому что все вопросы решаются в комплексе и охватывают разнообразные сферы - начиная от состояния экономики, инфраструктуры, стабильности в обществе и до состояния экологии и безопасности.

Александр Посталовский:

"Показатель в 100 % еще не достигла ни одна страна, нет даже показателей в 90 %. Лидерами сейчас являются Финляндия, у нее 87 %, и некоторые скандинавские страны. Беларусь занимает 35-е место, но разрыв в показателях составляет от десятых долей процента до полутора процентов. В Беларуси активно работают по достижению ЦУР. Можно предположить, что показатели белорусского государства будут увеличиваться, так как уже сейчас имеют тенденцию к увеличению".

Более того, Республика Беларусь близко подбирается к государствам с высоким уровнем развития человеческого потенциала, социального самочувствия населения.

Факт Беларусь в рейтинге соседствует с Сербией, Румынией, Южной Кореей и находится выше США, КНР, РФ, Армении и Азербайджана.

Среди государств-участников ШОС Беларусь будет лидером, но рассматривать страну отдельно от вектора геополитики, сотрудничества с международными организациями сложно - всегда будет ориентация на какую-либо международную кооперацию. "Когда начинал формироваться показатель в 2016-2017 году, он был равен 72 %. Сейчас он находится на уровне 78 %. Есть очевидный прогресс, прирост и полностью реализованные цели. Определенные направления для плодотворной работы остаются. Ожидаем, что в последующие годы место Беларуси будет гораздо выше", - поделился данными замдиректора Института социологии НАН Беларуси.

Главное фото: magnific.com