"Беларусь желает мира между соседями" - эксперт Лушников о гуммиссии в Алешках

Участие Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках в очередной раз демонстрирует миролюбивый уклад нашего народа и приверженность гуманистическим целям.

Из всех возможных претендентов на роль третьей стороны - а сейчас эту роль пытаются играть европейцы и американцы - Беларусь является той стороной, которая действительно желает мира у своих стен и мира между соседями. Таким мнением поделился Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России.

Как отметил эксперт, кому как не братской Беларуси участвовать в миротворческих акциях и помогать решать имеющиеся гуманитарные проблемы. Он также выразил надежду, что эта миссия будет не последней.