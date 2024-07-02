"Беларусь 1" в прямом эфире будет показывать День Независимости Беларуси

Телеканал "Беларусь 1" 3 июля в прямом эфире будет поздравлять белорусов с Днем Независимости и 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

С 08:00 откроется информационный канал. В 09:00 эстафету примут передвижные телевизионные станции, которые будут вести трансляцию военного парада со стелы "Минск - город-герой".

"Беларусь 1" подготовил насыщенную программу: достижения Беларуси за годы Независимости, дорога героев-освободителей и покорителей космоса. С утра и до вечера будут работать и выездные студии Агентства теленовостей. В режиме реального времени будем перемещаться и охватим всю нашу страну. Журналисты и операторы уже в полной боевой готовности: микрофоны заряжены, камеры настроены, ПТС проверены.